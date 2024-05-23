CHP medyasında 'Roma gezisi' kavgası! Deniz Zeyrek ile İsmail Saymaz canlı yayında atıştı: Sanki kötü yola düşürmüş gibi...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Roma ziyaretine giderken beraberinde 45 kişilik basın davetlisini de yanında götürdü. İmamoğlu tüm masrafların İBB tarafından karşılandığını vurgularken bu durum CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de tartışıldı. Deniz Zeyrek bu tarz gezilere katılan gazetecileri eleştirirken, geziye katılan İsmail Saymaz Zeyrek'e tepki gösterdi. Saymaz "Sen kaç defa geldin bu gezilere neyi tasvip etmiyorsun? Sanki kötü yola düşürmüş gibi anlatmanın ne manası var?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için gittiği İtalya'nın Roma şehrine beraberinde 45 kişilik basın davetlisini de götürdü.
CHP'YE YAKIN İSİMLER GEZİDE
Çoğunluğu CHP'ye yakın isimlerden oluşan ekipte Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi gazeteciler bulundu.
GECELİK RAKAMI DUDAK UÇUKLATTI
Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi.
İMAMOĞLU'NU YAKINLARI BİLE ELEŞTİRDİ
Devletin ekonomide tasarruf vurgusu yaptığı dönemde Ekrem İmamoğlu'nu bu tarzda bir gezi organize etmesi kendisine yakın isimler tarafından bile eleştirildi.
"İBB BÜTÇESİNDEN KARŞILADIK YADIRGANACAK BİR TARAFI YOK"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Roma seyahati' tartışmalarına ilişkin "İlk defa İBB'nin kendi bütçesi ile gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bunun yadırganacak bir tarafı yok" dedi.
Yapılan geziye yönelik CHP medyası içinde de fikir ayrılıkları yaşanırken, Sözcü TV ekranlarında Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz tartıştı.
"TASVİP ETMİYORUM"
Zeyrek bu tür seyahatleri tasvip etmediğini ve katılmayacağını söylerken İsmail Saymaz Zeyrek'e sesini yükselterek itiraz etti.
"SANKİ KÖTÜ YOLA DÜŞÜRMÜŞ GİBİ..."
Saymaz "Bunun tasvip etmeyecek bir şeyi yok. Ben sana katılmıyorum. Biz seninle daha önce geziye de gittik. Bildim bileli olur bu geziler. Ben bir daha olsa giderim. Ne diye mazeret bildireceğim. Sanki kötü yola düşürmüş gibi anlatmanın ne manası var?" ifadelerini kullandı.
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