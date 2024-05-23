CHP medyasında ’Roma gezisi’ kavgası! Deniz Zeyrek ile İsmail Saymaz canlı yayında atıştı: Sanki kötü yola düşürmüş gibi...

"TASVİP ETMİYORUM"

Zeyrek bu tür seyahatleri tasvip etmediğini ve katılmayacağını söylerken İsmail Saymaz Zeyrek'e sesini yükselterek itiraz etti.

"SANKİ KÖTÜ YOLA DÜŞÜRMÜŞ GİBİ..."

Saymaz "Bunun tasvip etmeyecek bir şeyi yok. Ben sana katılmıyorum. Biz seninle daha önce geziye de gittik. Bildim bileli olur bu geziler. Ben bir daha olsa giderim. Ne diye mazeret bildireceğim. Sanki kötü yola düşürmüş gibi anlatmanın ne manası var?" ifadelerini kullandı.