CHP’li başkan rekor kırdı: İsraf diye iptal etti 1 milyon TL zarara uğrattı

GEÇMİŞE DÖNÜK İHALE YAPAMAZLAR

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve şimdi AK Parti Meclis Üyesi olan Yasin Saga, "İddialar doğru. Geçmişe dönük ihale yapamazlar. Bu suçtur. Ya inkar edecekler, ya da firma bu çikolataları bize hibe etti diyecekler" dedi.