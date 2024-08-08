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AK Parti'nin 4 il başkanı değişti! İşte atanan yeni isimler

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 00:42
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AK Parti’nin 4 il başkanı değişti! İşte atanan yeni isimler

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 4 ilin il başkanlığına yeni isimler atandı. Yapılan açıklamada Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına ise Burak Gül atandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını bildirdi.

AK Parti'nin Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş il başkanlıklarına atama yapıldı.AK Parti'nin Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş il başkanlıklarına atama yapıldı.

4 İLE YENİ İL BAŞKANI

Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atandı.

AK Parti'nin Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş il başkanlıklarına atama yapıldı.AK Parti'nin Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş il başkanlıklarına atama yapıldı.

Paylaşımda, bugüne kadar görev yapan il başkanlarına teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

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