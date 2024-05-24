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CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi Mamak Belediyesi'nde müdür oldu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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CHP’li Tuncay Özkan’ın kardeşi Mamak Belediyesi’nde müdür oldu

CHP’li Tuncay Özkan’ın kardeşi Yahya Umut Özkan’ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olduğu ortaya çıktı. Belediye başkan yardımcısı olan Kerimoğlu, Ankara Çankaya'da işlettiği lüks işletmeyle biliniyordu.

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