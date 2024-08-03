İsmail Haniye suikastı sonrası operasyon! İran'da üst düzey isimler tutuklandı
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edildi. Haniye'ye düzenlenen suikast ile ilgili İran'ın güvenlik zafiyetleri dünyada büyük tartışma konusu olurken konuyla ilgili ülkede operasyon başlatıldığı belirtildi. Haniye suikastıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 20'yi aşkın kişi tutuklandı.
The New York Times'ın soruşturmayla ilgili iki İranlıya dayandırdığı haberine göre İran, İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından öldürüldüğü iddiasıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle 20'yi aşkın kişiyi tutukladı.
Habere göre tutuklananlar arasında üst düzey İranlı istihbarat görevlileri, askeri yetkililer ve Devrim Muhafızları'nın işlettiği konukevinin personeli de bulunuyor. İranlılar, üst düzey yetkililer arasındaki büyük bir güvenlik ihlalinin suikastı mümkün kıldığından korkuyor.
YIKICI GÜVENLİK ZAFİYETİ
Haniye'nin öldürülmesine verilen tepkinin harareti, suikastın ülkenin başkentinde çok sıkı korunan bir yerleşkede, ülkenin yeni cumhurbaşkanının yemin töreninden birkaç saat sonra meydana gelmesinin İran yönetimi için ne kadar yıkıcı bir güvenlik zaafı olduğunun altını çiziyor.
MOSSAD PARMAĞI...
Telegraph daha önce Mossad'ın misafirhaneye patlayıcı yerleştirmek ve ardından uzaktan patlatmak için İranlı güvenlik ajanlarından yardım aldığını bildirmişti ancak İran'daki bir Hamas yetkilisi Al-Araby Al Jadeed haber kuruluşuna Haniye'nin havadan atılan bir mermiyle hedef alındığını söyledi.
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