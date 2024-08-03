A Haber şehit İsmail Haniye’nin Katar'daki mezarını görüntüledi
İran’daki alçak saldırıda şehit düşen Hamas lideri İsmail Haniye’ye dün Katar’da toprağa veridi. Şehit İsmail Haniye’nin mezarını A Haber görüntüledi muhabirimiz Mehmet Geçgel o noktadan son gelişmeleri aktardı.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İsrail saldırısında şehit düştü. İsmail Haniye için önce İran'da sonra Katar'da cenaze töreni düzenlendi. İsmail Haniye dün cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM
İsmail Haniye için Katar'da düzenlenen törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın katlım gösterdi. Bunun yanı sıra geniş bir heyette cenaze törenine iştirak etti. Bakan Hakan Fidan, Hamas Başkanvekili Halid Meşal ile görüşerek taziyelerini iletti.
Mehmet Geçgel: Hamas lideri İsmail Haniye'ye Katar'ın Başkenti Doha'ya bağlı olan Lusail kentinde yer alan bir mezarlığa defnedildi. Bizler de şu anda İsmail Haniye'nin defnedildiği mezarlığın kenarında bulunuyoruz. Mezarlığın kapıları kapatıldığı için içeri giremiyoruz.
KATAR'IN HAMAS İÇİN ÖBEMİ
Tabi Hamas lideri Haniye Tahran'da İsrail saldırısında şehit oldu. İlk olarak Tahran'da bir tören düzenlendi ve orada bir cenaze namazı kılındı. Sonra cenazesi Katar'a getirilmişti. Katar, Hamas için önemli noktalardan biri çünkü müzakerelerin birçoğu ve ateşkes görüşmeleri de burada yapılıyordu.
TÜRKİYE YALNIZ BIRAKMADI
Dün burada yapılan cenaze törenine Türkiye'den üst düzey katlım oldu. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın katlım gösterdi. Bunun yanı sıra geniş bir heyette cenaze törenine katılım sağladı.
KATAR'DAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI
Katar Dışişleri Bakanlığından önemli bir açıklama geldi. Eğer bir taraf diğer taraftaki müzakereciyi suikast ile öldürüyorsa bu müzakereler nasıl yürütülecek? Müzakerelerin başarılı olması bu şekilde mümkün değildir.
İSMAİL HANİYYE KİMDİR?
Hamas'ın siyasi kanadının lideri İsmail Haniye, Filistin davasının en önemli isimlerinden biriydi. Çocuklarını ve torunlarını Filistin uğruna kaybeden mücadelesi, inancı ve azmiyle yalnızca bir siyasetçi değil adeta bir semboldü.
TAHRAN'DA ŞEHİT DÜŞTÜ
2006'da Filistin Başbakanı oldu. Hayatı boyunca İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında yeniden Filistin'i kurmak için savaştı. İsrail onu öldürmek için çok kez suikast düzenledi. Haniye bugüne kadar bu saldırıların hepsinden kurtulmayı başardı ta ki İran'ın başkentinde gerçekleşen suikasta kadar. İsrail, Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenledi. İsmail haniye o saldırıda şehit oldu.
HAYATI VE YAŞADIKLARI
Haniye, 29 ocak 1963'te Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. Ailesi 1948'deki Arap-İsrail savaşında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düşmüştü. Haniye'nin mülteci kamplarından liderliğe uzanan hayatı, Filistin'in bağımsızlığı için verilen mücadeleyle geçti. Haniye, Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap edebiyatı okudu. 1987'de üniversiteden mezun oldu. Hamas ile tanışması da üniversite yıllarına denk geldi. Genç yaştan itibaren Filistin davasına dahil olan Haniye, 1980'lerin sonunda Hamas'ın önde gelen üyelerinden biri oldu.
1989'da 1. İntifadaya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 3 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde mahkum oldu. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grupla birlikte Güney Lübnan'a sürüldü. Sürgünü bir yıl sürdü. Ertesi yıl vatanına Gazze'ye geri döndü. O artık Hamas için önemli bir isimdi. Hızla yükselen Haniye bu dönemde İntifada Koordinasyon Komitesinde, Hamas temsilciliğine tayin edildi.
1999'da Hamas Genel Sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in Özel Kalem Müdürü oldu. Bu görevini 2004'e kadar sürdürdü. O dönemde Hamas'ın lideri olan Halid Meşal, Şam'da sürgündeydi. Mücadeleci kişiliğiyle öne çıkan Haniye ise lider potansiyeli taşıyan en güçlü adaydı. Filistin yasama konseyi seçimlerinde Hamas'ın yürüttüğü kampanyaya da liderlik etti. Hamas, Filistin Meclisi'ndeki 132 sandalyeden 76'sını kazanarak seçimden zaferle çıktı. Haniye 16 Şubat 2006'da Hamas'ın başbakan adayı olarak açıklandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hükümeti kurma görevini Hamas'a verdi. Haniye, Hamas üyeleri ve teknokratlardan oluşturduğu Kabine'yi ilan ederek hükümeti kurdu.
ABD ve İsrail'in karşı çıkmasına rağmen İsmail Haniye'nin başbakanlığı, 19 Şubat'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından onaylandı. O artık Filistin'in 10. Başbakanıydı. İsrail için geriye tek bir seçenek kalmıştı. O da Haniye'yi öldürmek. Birçok suikast girişimiyle karşılaştı İsmail Haniye. Ekim 2006'da Gazze'de konvoyuna düzenlenen saldırıyı atlattı. Mayıs 2007'de İsrail'in evini hedef alan füze saldırısından da kurtuldu. Ancak başbakanlığı uzun sürmedi. Gazze şeridindeki Hamas ile Fetih arasındaki çatışmalarda tansiyon yükseldi. Haziran 2007'de gerilimin zirveye çıkması üzerine Haniye, Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından "Başbakanlık" görevinden alındı. Haniye ise bu kararı kabul etmedi. Filistin halkına karşı sorumluluklarımız var diyerek Gazze'yi yönetmeye devam etti. 2 Haziran 2014'te Gazze şeridi yönetimi başkanlığına getirildi. 2017'ye kadar bu görevde kaldı.
İlk kez Hamas'ın siyasi büro başkanlığı için Mayıs 2017'de yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine seçildi. Hamas'ın en önemli lideri haline geldi. Halid Meşal 45 yıl sonra Gazze'ye ilk kez ayak bastığında yanında o vardı. Ailesiyle birlikte Gazze'nin kuzeyindeki Eş Şati Mülteci Kampında yaşıyordu Haniye. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 2018 yılında Haniye'yi terörist olarak tanımladı.
O da "terörist" olarak tanımlanmasının ardından Hamas'ın diplomatik karargâhının bulunduğu ve İsrail ile zaman zaman müzakerelerin yürütüldüğü Katar'a gitti. Sürgünde yaşamaya başladı. 7 Ekim'de İsrail'in saldırılarının ardından ateşkes için çok çaba harcadı Haniye. Ancak İsrail yönetimi ateşkese yanaşmadı. hayatı boyunca birçok saldırı gören Haniye, belki de bunların en ağırını ve en acı verici olanını yaşadı.
İsrail, nisan ayında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İsrail saldırılarında üç oğlu ve dört torununu kaybetti. Haberi öğrendiğinde sakin kalsa da üzüntüsü yüzünden okunuyordu Haniye'nin. Ancak o büyük bir soğukkanlılık ve metanetle "Oğullarımın kanı, Gazze'deki şehitlerin kanından daha kıymetli değildir" dedi.
İsrail bugüne kadar Haniye'nin ailesinden 60'a yakın akrabasını katletti. "Kayıplarımız büyük olsa da İsrail'e boyun eğmeyeceğiz" dedi Haniye. Ancak İsrail'in suikastından sağ kurtulamadı. Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a gitmişti. İsmail Haniye, Devrim Muhafızları'na ait lojmana düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu. Haniye'nin ölümü hem Filistin'i ve hem de Orta Doğu'yu derinden sarstı.
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