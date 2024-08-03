A Haber şehit İsmail Haniye’nin Katar’daki mezarını görüntüledi

İSMAİL HANİYYE KİMDİR?

Hamas'ın siyasi kanadının lideri İsmail Haniye, Filistin davasının en önemli isimlerinden biriydi. Çocuklarını ve torunlarını Filistin uğruna kaybeden mücadelesi, inancı ve azmiyle yalnızca bir siyasetçi değil adeta bir semboldü.

TAHRAN'DA ŞEHİT DÜŞTÜ

2006'da Filistin Başbakanı oldu. Hayatı boyunca İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında yeniden Filistin'i kurmak için savaştı. İsrail onu öldürmek için çok kez suikast düzenledi. Haniye bugüne kadar bu saldırıların hepsinden kurtulmayı başardı ta ki İran'ın başkentinde gerçekleşen suikasta kadar. İsrail, Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenledi. İsmail haniye o saldırıda şehit oldu.