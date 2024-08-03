Haniye’nin son anlarını anlattı! Kaddum ilk kez konuştu: Namazını kıldı ve sohbet esnasında şehitlikten bahsetti...

"DUVARLAR YIKILDI"

ABD'de New York Times gazetesi, Heniyye'nin, kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia ederken, Hamas'ın İran'daki temsilcisi Kaddumi konuyla ilgili farklı açıklamalarda bulundu.

Kaddumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Saldırının gerçekleştiği) Odanın dışarıya bakan duvarlarının ve tavanının (patlama sonucu) yıkıldığı göz önüne alındığında, büyük olasılıkla mekana dışarıdan füze veya mermi isabet etti. Tabii bu teknik raporlarla belirlenecek." dedi.

"KANI HENÜZ KURUMADI"

İran'daki ilgili kurumlardan şu ana kadar Heniyye'nin nasıl öldürüldüğüne dair resmi açıklama yapılmadığına işaret eden Kaddumi, teknik ekibin, gerçekleri ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalıştığını ancak henüz yeni bir sonuca ulaşamadığını söyledi.

Kaddumi, "Heniyye'nin kanı henüz kurumadı. Defnedileli çok kısa bir süre oldu. Bu nedenle bu konuda bilimsel raporun çıkması için henüz erken. Biz de İran'daki kardeşlerimizi bekliyoruz, bakalım ne diyecekler." diye konuştu.