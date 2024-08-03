Haniye'nin son anlarını anlattı! Kaddum ilk kez konuştu: Namazını kıldı ve sohbet esnasında şehitlikten bahsetti...
Hamas Lideri Haniye'nin şehit edilmesinin ardından, son anlarında yanında olan Hamas'ın İran temsilcisi Halid Kaddumi ilk kez konuştu. İsmial Haniye'nin son anlarında neler yaptığı ve saldırının nasıl yaşandığını anlatan Kaddumi çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...
HAMAS lideri Haniye yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da suikast sonucu şehit oldu.
"FÜZE YA DA MERMİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, Hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, dışarıdan gelen bir füze ya da mermiyle öldürülmüş olabileceğini öne sürdü.
"DUVARLAR YIKILDI"
ABD'de New York Times gazetesi, Heniyye'nin, kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia ederken, Hamas'ın İran'daki temsilcisi Kaddumi konuyla ilgili farklı açıklamalarda bulundu.
Kaddumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Saldırının gerçekleştiği) Odanın dışarıya bakan duvarlarının ve tavanının (patlama sonucu) yıkıldığı göz önüne alındığında, büyük olasılıkla mekana dışarıdan füze veya mermi isabet etti. Tabii bu teknik raporlarla belirlenecek." dedi.
"KANI HENÜZ KURUMADI"
İran'daki ilgili kurumlardan şu ana kadar Heniyye'nin nasıl öldürüldüğüne dair resmi açıklama yapılmadığına işaret eden Kaddumi, teknik ekibin, gerçekleri ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalıştığını ancak henüz yeni bir sonuca ulaşamadığını söyledi.
Kaddumi, "Heniyye'nin kanı henüz kurumadı. Defnedileli çok kısa bir süre oldu. Bu nedenle bu konuda bilimsel raporun çıkması için henüz erken. Biz de İran'daki kardeşlerimizi bekliyoruz, bakalım ne diyecekler." diye konuştu.
"TAHRAN'A GELDİĞİNDE SIKLIKLA ORADA KALIYORDU"
Heniyye'nin Tahran ziyareti ve kaldığı mekanla ilgili de konuşan Kaddumi, "Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninden döndük. Tören sonrası Heniyye ve İran İslami Şura Meclisi'nden törene katılanlar Cumhurbaşkanı ile akşam yemeğine davetliydi. Heniyye daha sonra Tahran'a geldiğinde sıklıkla kaldığı ikametgahına gitti." ifadelerini kullandı.
Söz konusu mekanın, başbakanlar ve dışişleri bakanları gibi üst düzey misafirlerin ağırlandığı bir yer olduğunu kaydeden Kaddumi, "Heniyye 4. katta kaldı. O katta başkaları da vardı yani sadece Heniyye'ye tahsis edilmiş değildi. Burası bizim ağırlandığımız devlete ait bir mekandı." diye konuştu.
ABD SUİKASTE YEŞİL IŞIK MI YAKTI?
New York Times'ın suikastla ilgili iddialarının doğruluğunu sorgulayan Kaddumi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"New York Times muhabiri acaba o bombayı kendisi mi yerleştirdi, yoksa hedef alınan mekanla ilgili ellerinde resmi ve fotoğraflı raporlar mı var? Bu mantıksız bir iddia ve hiçbir bilimsel veriye dayanmıyor. Ortaya attıkları hikaye tam bir saçmalık. Şehit (Heniyye), eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi öldüğünde de aynı yerde misafir edildi. O zaman suikast neden şimdi gerçekleşti? ABD'den yeşil ışık şimdi geldiği için mi, yoksa o vakit onu öldürmemeye dikkat ettikleri için mi?"
Kaddumi, halihazırda, İsrail'den uluslararası düzeyde nasıl hesap sorulacağıyla ve "ABD'nin arka çıktığı Siyonist varlığın bitmek tükenmek bilmeyen fanatizmine karşı" nasıl birlik olunacağıyla meşgul olunması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
SON ANLARINI ANLATTI: NAMAZ KILDI ŞEHİTLİKTEN BAHSETTİ
Kaddumi ayrıca Haniye'nin son anlarını anlatırken "Önce namaz kıldı sonrasında heyet arasında Lübnan'da gerçekleşen saldırı konuşuldu. Bu esnada şehitliğe de değindi. Saldırı gece 01.37 gibi gerçekleşti ve odaya girdiğimizde yoğun bir duman vardı." ifadelerini kullandı.
İDDİALAR NELER?
New York Times, 1 Ağustos'taki haberinde, Heniyye'nin ölümüne neden olan bombanın yaklaşık iki ay önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan ve üst düzey misafirlerin ağırlandığı konuta gizlice sokularak Heniyye'nin kaldığı odaya yerleştirildiğini öne sürmüştü. Heniyye'nin gece 02.00 civarında odada olduğunun teyit edilmesinden sonra bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını iddia etmişti.
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