Dünya bu senaryoları konuşuyor! 31 Temmuz Haniye suikastının arka planı! İşte saniye saniye o senaryolar
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu şehit edilmesinin ardından "nasıl" sorusuna yanıt bulunamadı. ABD merkezli The New York Times'ın ortaya attığı yeni iddiaya göre, suikast füze ile değil Haniye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildi. Dünyanın konuştuğu bu suikast senaryoları ise A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında uzman isimler tarafından analiz edildi.
ABD'li New Tork Rimes gazetesi, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı binanın görüntülerini yayınladı ve yeni iddilara ortaya attı. Bu görüntüler İran medyasınca da servis edildi. Ortaya atılan iddiaya göre The New York Times'ın, suikast füze ile değil Haniye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildi.
FÜZE SALDIRISI DÜŞÜK İHTİMAL
Gazetenin haberinde, patlayıcının binaya gizlice sokulduğu ve "İsrailli istihbarat yetkilileri, suikastın hemen ardından ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun detayları hakkında bilgi verdi" ifadeleri yer aldı. Haberde, adlarının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililerin suikasttan İsrail'in sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
CEVAP ARAYAN SORULAR
İsmail Haniye nasıl öldürüldü? Füze mi atıldı, bomba mı yerleştirildi? İran, Hamas lideri Haniye'ye suikastı neden ve nasıl önleyemedi? Adı konulmamış bir savaş mı var? Orta Doğu'da savaş başladı mı, yaşananlar ne anlama geliyor? Orta Doğu'da kaçınılmaz son savaş mı? İsmail haniye suikastı bölgenin geleceğini nasıl değiştirecek? İran, İsrail'e nasıl bir yanıt verecek? İran neyi açıkladı, neleri gizliyor? İsmail Haniye'nin ölümünde soru çok, gerçek ne?
İşte tüm merak edilenler ve olası ihtimaller A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında uzman isimler tarafından analiz edildi. İşte o programdan satır başlıkları;
Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer: Denizaltı füzeleri vursaydı eğer içinde ki patlayıcının etkisiyle binanın en azından yarısı yok olurdu. Çünkü uzun menzilli füzeler olduğu için hacim olarak da büyüktür o nedenle ben bu seçeneği eliyorum.
Gazeteci Abdülkadir Selvi: Bana çok ikna edici gelmedi. Asıl sebebi gizleniyor ve yok ediliyor. Bu da tam bir istihbarat oyunudur. Tabii İran rejimin kapalı olmasından kaynaklı bi durum da olabilir. Çünkü öncesinde silahlı suikast sonrasında yakından atılan bir füze sonra başka ülkeden atılan füze daha sonra içeriye bomba yerleştirilmesi yani bir şey gizlenmeye çalışılıyor.
Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Denizlaltı durumu bana pek sıcak gelmiyor. Amerikan donanmasının olduğu yerlere baktım ve bu binaya nokta atışı yapacak ve hasar bırakacak kadar yakın değil. Yani bir füze ve F-35 gibi iddialar değerlendirilecek olursa pek olası bir durum olduğu söylenemez.
Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer: F-35 uçakları İran Hava Kuvvetleri tarafından tespit edilebilir en azından attığı füze tespit edilebilir yani radar izin açısından hava sahasına girip girmediği tespit edilir hatta İran havasına girmesi lazım. Radar izi vardır bunların nereden geldiği görülür ve atılan füze net görünürdü. Birde atılan bombaların oluşturacağı tahribat sonucu binada büyük hasar oluşur hatta tamamının yıkılması lazımdı. Hedefte yaratılacak etki bu olamazdı.
Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Birkaç gün önce İbranice bir iki hesaptan İsrail hava kuvvetlerinin ne kadar menzile ulaşabildiğini göreceksiniz tarzından mesajlar atıldı fakat bunlar önemsenmedi. Ben bu durumu ABD'de bir F-35 eğitmenine sordum İsrail'in F-35'leri özelleştirebildiği vurgunu yaptı ve F-35'in havadan yakıt ikmali meselesini İsrai'in çözdüğü konusunda bilgileri olduğunu söylüyor.
Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer: Bu patlama daha düşük kalibreli bir şey yani F-35'lerin olduğunu düşünmüyorum. Yani bir savaş uçağı olma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum.
Gazeteci Abdülkadir Selvi: Burada İran devletinin kapalı bir rejimde olması şu ana kadar kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapmaması nedeniyle bir çok spekülasyonlar söz konusu. Bu olay üzerinden hem Haniye'yi ortadan kaldırıp hem Tahran'da vurup hem Haniye'yi yeni Cumhurbaşkanının yemin günü zaman ayarlı olarak şehit edip hemde bunun üzerinden İran ile bazı ülkeleri karşı karşıya getirmek için senaryolar uyduruyorlar. Bu da tam bir İsrail taktiğidir.
Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer: Senaryonun çok olması da propagandadır. Lübnan'a kara saldırı yapamayan İsrail en iyi yaptığı şeyi yani suikastı yapıyor. Suikast yapmaya yönelmesinin sebebi aslında olası bir Hizbullah kara saldırısını yapamamasıdır bir diğeri de Gazze'de yenilmiş olmasıdır. Konvansiyonel bir harekat yapamadığı için noktasal noktasal istihbarat operasyonlarına yöneliyor. Arkasında da Amerika var kimsede cevap veremiyor.
A HABER ORTADOĞU'NUN NABZINI TUTUYOR
Ekber Karabağ: İran'da İsmail Haniye için cenaze namazı söz konusuydu ve ülke lideri Hamaney kıldırdı. Ardından Haniye'nin naaşı Tahran'dan Doha'ya gönderildi. Birkaç saat önce Amerikan medyası bu saldırının o binada konulmuş bir bombanın uzaktan patlatılması sonucu ve o bombanın aylar öncesinden oraya konulduğunu açıkladılar. Bu açıklamanın ardından devlet liderinin kalacağı yerde bomba aramasının yapılmadı düşüncesi ise akıllarda soru işareti bıraktı.
Mehmet Geçgel: Doha'da hazırlıklar devam ediyor cuma namazına müteakiben Haniye'nin cenaze namazı kılınacak ve son yolculuğuna uğurlanacak. Biz buraya ulaştığımızda derin bir sessizlik vardı ve hala bu sessizlik devam ediyor. Burada vatandaşlarla konuştuğumuzda yasta olduklarını ve bu saldırıyı kınadıklarını ifade etti. Cenazeye geniş bir katılım bekleniyor gerek İslam dünyasından gerekte dünyanın bir çok noktasından katılım gerçekleşecek. Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuşve Millî İstihbarat Teşkilatı başkanı İbarahim Kalın'ın da cenazeye katılımları olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Diş fırçasını 8 saniyede bulun! 1000 kişiden sadece 5'i başardı
- Emekliye maaş fark ödemesi kuruşu kuruşuna geldi! SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik tablo oluştu; 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alana…
- Fındık Fiyatları 2024 | Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TMO 1 ton fındık ne kadar? Giresun fındık, levant...
- BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman, kim tarafından kuruldu? Hangi ülkeye bağlı?
- O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
- SSK, BAĞ-KUR'lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?
- Türkiye 7 basamak yükseldi: Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Schengen, turistik, transit...
- Evinizi mis gibi kokutacak bitki: Tek yapmanız gereken...
- Trabzonspor'dan Süper Lig'i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun
- DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?