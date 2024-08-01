Dünya bu senaryoları konuşuyor! 31 Temmuz Haniye suikastının arka planı! İşte saniye saniye o senaryolar

CEVAP ARAYAN SORULAR

İsmail Haniye nasıl öldürüldü? Füze mi atıldı, bomba mı yerleştirildi? İran, Hamas lideri Haniye'ye suikastı neden ve nasıl önleyemedi? Adı konulmamış bir savaş mı var? Orta Doğu'da savaş başladı mı, yaşananlar ne anlama geliyor? Orta Doğu'da kaçınılmaz son savaş mı? İsmail haniye suikastı bölgenin geleceğini nasıl değiştirecek? İran, İsrail'e nasıl bir yanıt verecek? İran neyi açıkladı, neleri gizliyor? İsmail Haniye'nin ölümünde soru çok, gerçek ne?

İşte tüm merak edilenler ve olası ihtimaller A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında uzman isimler tarafından analiz edildi. İşte o programdan satır başlıkları;