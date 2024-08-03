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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile görüştü

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 14:06
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi.

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