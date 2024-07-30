İşte 10 soruda sahipsiz hayvan düzenlemesi! Nereye götürülecekler? Ötanazi uygulanacak mı?

Kanunla "yakala-kısırlaştır-sal" metodu terk ediliyor, sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barındırılması ve rehabilite edilmesi öngörülüyor. Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifiyle ilgili merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

1- SAHİPSİZ HAYVANLAR NEREYE GÖTÜRÜLECEK?

Sahipsiz hayvanlar ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.