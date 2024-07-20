Devletin zirvesinden KKTC'ye 50. yıl çıkarması! Başkan Erdoğan Kıbrıs'ta...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de düzenlenen kutlama etkinliğine katılırken, tören öncesi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İşte detaylar...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KKTC'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC-CAN ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN ANIT ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.
Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunlara kaydetti:
"Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekatla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır. Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun."
50 GEMİYLE GEÇİT TÖRENİ
Harekâtın 50. yılı dolayısıyla 20 Temmuz'da KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. Programı kapsamında TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 50 gemi geçit töreni gerçekleştirecek. Kıbrıs Türkü'nün kutlu gününde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de gösteri yapması planlanıyor. Anma programlarının yanı sıra KKTC Barış Harekâtı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.
ERDOĞAN KUZEYDE, MİÇOTAKİS GÜNEYDE
Türkiye'nin normalleşme sürecinde olduğu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in de 20 Temmuz'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) olması bekleniyor. Erdoğan ve Miçotakis'in aynı anda adada olması nedeniyle bu yıl 20 Temmuz günü dünya medyasının ilgisi Kıbrıs adasında olacak. Adanın kuzeyinin görkemli kutlamalara şahit olacağı gün, güneyde de yas havası olacağı değerlendiriliyor.
TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Türkiye'nin, KKTC ile yaptığı "2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 Haziran'da Ankara'da imzalanan anlaşma ile iktisadi ve mali işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.
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