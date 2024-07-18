Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı! 50 savaş gemisi ile dünyaya mesaj

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı nedeniyle bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha geniş çaplı törenler düzenlenecek. Devlet erkanı tam kadro adada olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri de 50 savaş gemisi ile Doğu Akdeniz'de dünyaya mesaj verecek.

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