61 yaşındaki vatandaş tek başına CHP'li belediyelere bedel! 85 sokak hayvanına bakıyor
Türkiye genelinde hayvan barınağı ve kısırlaştırma işlemlerinde geride kalan CHP'li belediyelerin yapamadığı işi, 61 yaşındaki Mehmet Fatih Dursun adlı vatandaş Kayseri'de hayata geçirdi. Sosyal medya kullanıcıları, 85 sokak köpeğine bakan Dursun'un projesinin CHP'li belediyelere ilham olmasını diledi.
CHP ve çevresinin sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili TBMM görüşmelerini provoke etmesine karşın, belediyelerin sokak hayvanlarına ilişkin sınıfta kaldığı ortaya çıkmıştı. SABAH, dünkü sayısında İzmir'de CHP'li 30 belediyeden 12'sinde veteriner müdürlüğü olmadığını, hayvanların bakımına ilişkin hiçbir çalışma yapılmadığını gündeme getirmişti.
12 BELEDİYEYE BEDEL
Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Gesi Kayabağ Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Fatih Dursun ise tek başına 12 CHP'li belediyenin veremediği hizmeti adeta tek başına veriyor. 3 dönüm arazide kısırlaştırılmış 85 köpeğe kendi imkanlarıyla bakan Mehmet Fatih Dursun, verilen kısıtlı desteğe rağmen yıllardır köpeklerin bakımını üstleniyor. Köpeklerinin hepsinin kimliğinin bulunduğunu belirten Mehmet Fatih Dursun; "Melikgazi Belediyesi haftanın 1 günü, Harikalar Diyarı'ndan ise ayın 1 günü mama getiriyorlar. Ancak yeterli olmadığı için fırınlardan ve evlerden topladığım ekmek ve yemek artıklarıyla karınlarını doyuruyorum" dedi.
'ÇOCUKLARI KORUYORUM'
Sokak köpeklerinin aç kalınca ve sürü haline gelince saldırganlaştığını belirten Mehmet Fatih Dursun; "Aslında benim bu yaptığım sadece sokak köpeklerini korumak değil, sokakta gezen çocuk, kadın-erkek herkesi korumak. Ben şu anda 85 köpeğe 3 dönüm arazide bakıyorum. Bu 85 köpeğin sokaklarda olmaması demek. Hayvanseverlik sadece hayvanları saplantılı şekilde sevmek değildir. İnsanları sevmeyen hayvanları sevemez. Sokakta gezen çocuğun güvenliği de önemli bu hayvanların yaşaması da. O yüzden takım tutar gibi davranılmamalı" diye konuştu.
PROJESİYLE AB'YE BAŞVURDU
Eşiyle birlikte bu işe gönüllü olduğunu belirten Mehmet Fatih Dursun; "Erciyes Üniversitesi ile birlikte Avrupa Birliği hibe projesi hazırlıyoruz. Konu sokak hayvanlarının belediye ve hayvanseverlerle bakımı. Bu hayvanların uyutulması yerine barınaklarda kısırlaştırılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Beş yıldır bu köpeklere bakıyorum. Eğer projemiz onaylanırsa hem belediyelerin üzerindeki yükü almış olacağız hem de sokaklar daha güvenli hale gelecek" dedi.
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