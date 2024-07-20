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Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 00:52
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Konuya ilişkin tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ziyaret gerçekleştirecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığına anayasanın 106'ncı madde gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'ye gidiyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'ye gidiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KKTC'YE ZİYARETİ

Başkan Erdoğan KKTC'ye gidiyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programı kapsamında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak.

Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'ye gidecek.

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