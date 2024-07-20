Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ziyaret gerçekleştirecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığına anayasanın 106'ncı madde gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.