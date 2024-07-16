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Başkan Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında KKTC’de olacak! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 14:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. 50. yılda 50 gemi de KKTC'ye çıkarma yapacak. Başkan Erdoğan'ın ziyaretini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs türkleri A Haber'e değerlendirdi.
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