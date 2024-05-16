Ayhan Bora Kaplan soruşturması! Gizli tanık üzerinden kumpas iddiaları

POLİS MÜDÜRLERİ GÜCÜ NEREDEN ALIYOR?

Türkiye'nin 17-25 Aralık Emniyet-Yargı darbesinin nasıl kurgulandığına dair hafızası tazeyken bu işi kalkışanlar bunu becerebilir mi? Bunlar öyle 3 kişi yürek yemiş insanlar olamazlar. Şu anda soruşturmanın merkezinde olan Emniyet Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Şube Müdür Yardımcısı bu operasyonu fiilen yapan isimler. Burada devlet içinde emniyet içinde bir örtülü mücadele var. Bu örtülü mücadele siyasetçileri de işin içine dahil ettirerek kapsam alanı genişletilme suretiyle aslında bu örgüt ve etrafındaki çıkar şebekesinin kendisini koruma faaliyetine de dönüştürülmüş. İşte at izi it izi meselesi burada son derece kritik. Çünkü birbirinden farklı birbirine karşı harekete geçen ve deşifre olacağını anlayınca olayın niteliğini değiştiren buna ciddi bir siyasi boyut katmaya gayret eden ama henüz altını dolduramadan deşifre olan bir yapı var.