Ayhan Bora Kaplan soruşturması! Gizli tanık üzerinden kumpas iddiaları
Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ardından çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Dosyada "m-7" kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik'in gündeme getirdiği "Devlete yönelik kumpas iddiaları" derinleşti. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 emniyet müdürü dahil 4 kamu görevlisi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil ile 1 komiserin daha gözaltında alındığı bilgisi geldi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, bu sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
GÖREVİ KÖTÜYÜ KULLANMA
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında görevden alınan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile bir komiser hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada polis müdürleri ile komisere, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlamaları yöneltilmişti.
"KUKLAYI DA KUKLACIYI BİLİYORUZ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün grup toplantısında olaya dair "FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalamak isteyenler boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da iyi biliyoruz. Biz o tuzağa düşmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"BURDAYIZ DİMDİK AYAKTAYIZ"
Başkan Erdoğan, "Bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detayına kadar takip ediyoruz. Biz buradayız, dimdik sapasağlam ayaktayız." sözlerini kullandı. Türkiye'nin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
"DARBE ŞARTLARI OLUŞTURMAK İSTENİYOR"
Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrioğlu: 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından bir hareketlenme olduğunu hissettik. AK Parti'nin seçimlerde 2. parti konumuna düşmesini merkezi iktidar açısından Türkiye'yi yönetilebilirlik açısından sorgulamak isteyenler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna karşı bir reaksiyon göstererek yerel ve merkezi iktidarın farkını ortaya koydu. Burada yapılan salvoları savuşturdu. Bunun ötesinden Cumhur İttifakı içerisinde yer alan MHP'yi tartışmaya açmak isteyenler ve ittifakın sorgulanmasına yönelik hamleler yapanlar oldu. Cumhur İttifakı Yenikapı'da kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milat olarak Ağustos 2016'yı referans göstermesi önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın kuruluş felsefesini ve hangi şartlarda oluştuğunu hatırlatıyorsa bugünde benzeri şartların oluşturulmak istediğine ilişiklin sonuca varmak büyük bir kehanet değildir.
ÇETELERE OPERASYON DÖNEMİ
Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı görevine gelmesiyle birlikte düzenli olarak ve neredeyse her sabah kamuoyuyla paylaşılan bilgiler içerisinde etkili terörle mücadele bilançosunun ve Türkiye'nin farklı yerlerde suç örgütleri mücadelenin bilgileri paylaşılıyor. Bu hemen her sabah düzenli olarak yapılıyor. Bu dönemde 500'e yakın çete çökertildi. Ayhan Bora Kaplan soruşturması burada oldukça önemli. Bir çetenin varlığını sürdürebilmesi için elbette bütün kurumların kurumsal yapısını gözeterek hassas bir şekilde söylemek istiyorum; Emniyet, Yargı ayağında ilişki içinde oldukları kural dışına çıkan hukuk dışına çıkan aktörler oluyor.
ELEKTRONİK KELEPÇE İLE KORUMA
Bu örgütün içyapısına yönelik operasyon derinleştirildikçe farklı şeyler çıkıyor. Bir gizli tanık yurt dışından getiriliyor, özel teminatlar veriliyor, bir takım ifadeler onun ağzına yakıştırılarak Fetövari yöntemler kullanılarak siyasileri işin içine katacak şekilde nitelik değiştirecek boyutta işlemler yapılıyor. Aslında ilk ifadesinde siyasileri hedef alan hatta gazetecileri içine kattıkları bir bölüm yok. Bunlar hep sonradan ekleniyor. Elektronik kelepçele takılarak gizli tanık altında koruma altına alınıyor. Bu adam sürekli olarak evinden çıkabiliyor oysa 100 metre çapını geçtiğiniz zaman Adalet Bakanlığındaki izleme merkezi Emniyeti uyarır. Ayağı alçıdayken yurt dışına kaçışı sağlanıyor. Bu adam bir cinayetin sanığı olarak gösterildiğini de öğreniyor.
POLİS MÜDÜRLERİ GÜCÜ NEREDEN ALIYOR?
Türkiye'nin 17-25 Aralık Emniyet-Yargı darbesinin nasıl kurgulandığına dair hafızası tazeyken bu işi kalkışanlar bunu becerebilir mi? Bunlar öyle 3 kişi yürek yemiş insanlar olamazlar. Şu anda soruşturmanın merkezinde olan Emniyet Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Şube Müdür Yardımcısı bu operasyonu fiilen yapan isimler. Burada devlet içinde emniyet içinde bir örtülü mücadele var. Bu örtülü mücadele siyasetçileri de işin içine dahil ettirerek kapsam alanı genişletilme suretiyle aslında bu örgüt ve etrafındaki çıkar şebekesinin kendisini koruma faaliyetine de dönüştürülmüş. İşte at izi it izi meselesi burada son derece kritik. Çünkü birbirinden farklı birbirine karşı harekete geçen ve deşifre olacağını anlayınca olayın niteliğini değiştiren buna ciddi bir siyasi boyut katmaya gayret eden ama henüz altını dolduramadan deşifre olan bir yapı var.
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