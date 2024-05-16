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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 1 Ocak'tan bu yana 1000 terörist sarı torbada

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 1 Ocak’tan bu yana 1000 terörist sarı torbada

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada 47 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. 1 Ocak'tan itibaren öldürülen terörist sayısı 1000'e yükseldi. Kamuda tasarruf süreciyle ilgili de değerlendirme yapan Bakanlık yetkilileri "Tasarrufa en fazla uyan bakanlıklardanız" dedi. Ukrayna Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretiyle ilgili de konuşan yetkililer, "tahıl koridoru" anlaşmasının yenilenmesine vurgu yapıldığını ifade etti.

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