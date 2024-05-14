Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki Sertçelik’ten göz göre göre firar! Ankara emniyetinde neler oluyor? Kirli kumpas nasıl deşifre oldu?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen iddialara göre 9 kere firar ettiği ve Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, yurtdışına firar etmişti.