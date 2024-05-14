Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki Sertçelik’ten göz göre göre firar! Ankara emniyetinde neler oluyor? Kirli kumpas nasıl deşifre oldu?
Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Telefon kayıtlarında emniyetçilerin kendisine "Seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin kayıtlarına ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten 3 polis memurunun açığa alınması sonrası haklarında Anayasal Düzene karşı suçlar çerçevesinde adli soruşturma başladı.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen iddialara göre 9 kere firar ettiği ve Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, yurtdışına firar etmişti.
Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurtdışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik yayında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.
Fetövari yapılar harekete mi geçti? Siyaset komplosunun şeması ve Ankara emniyetindeki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek anlattı. İşte Şimşek'in açıklamalarından satır başlıkları;
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