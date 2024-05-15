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Son dakika: Ayhan Bora Kaplan soruşturması büyüyor! Kumpasçı polis müdürleri gözaltında

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Son dakika: Ayhan Bora Kaplan soruşturması büyüyor! Kumpasçı polis müdürleri gözaltında

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili iddiaların ardından açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında gözaltına alındı.

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