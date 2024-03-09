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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmasında flaş gelişme!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmasında flaş gelişme!

Son dakika.... Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi.

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