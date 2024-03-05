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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne bir darbe daha! 4 ilde 36 şüpheli hakkında harekete geçildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü’ne bir darbe daha! 4 ilde 36 şüpheli hakkında harekete geçildi

Son dakika haberine göre Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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