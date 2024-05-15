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Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! Önce ABD sonra Hamas...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Önce ABD sonra Hamas...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı. Öte yandan Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Son dakika... Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ATEŞKES DİPLOMASİSİ!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştüBakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü BAKAN FİDAN ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

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