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Köprü ve otoyol ücretlerine zam sonrası Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Köprü ve otoyol ücretlerine zam sonrası Bakan Mehmet Şimşek’ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisini değerlendirdi. Bakan Şimşek, “Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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