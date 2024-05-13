Denir Uğur Gülener’den A Haber’e açıklama: Gazze’de yaşananlar soykırım, sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum

"BU BİR SAVAŞ DEĞİL KATLİAM"

Gazze'de savaş değil soykırım yaşandığını vurgulayan Deniz Uğur Gülener şöyle konuştu:

"7 ay oldu artık uykusuzum, iyi uyku uyuyamadım o zamandan beri. Zaten bütün duygularımı da paylaştım sosyal medyadan, artık söyleyecek bir şey yok. Kocaman bir balon oldu ortaya çıktı. Batı ülkelerinin demokrasi anlayışını, insan hakları özgürlük propagandasının yaptıkları, bütün kavramların içi boş çıktı.

Ne kadar adaletsiz çifte standart uyguladıkları, böyle oldukları ortaya çıktı. Gerçek bir tavır alsaydı batı devletleri yönetimleri, o zaman İsrail bu kadar cürretkar davranmazdı. Yani kınıyormuş gibi görünüyorlar ama el altından silah gönderiyorlar. Savaşı finanse ediyorlar. Savaş demek istemiyorum ama bu bir katliam.