Denir Uğur Gülener'den A Haber'e açıklama: Gazze'de yaşananlar soykırım, sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum
Soykırımcı İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçuna karşı sessiz kalmayan Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde yayınlandığı video ile Gazze için birlik çağrısında bulunmuştu. Son olarak A haber'e kouşan Deniz Uğur, "Sanat camiasındaki sessizlikten utanıyorum" dedi.
7 ekim'den bu yana yaklaşık 7 aydır İsrail'in Filistinli halk üzerine uyguladığı bombardıman devam ediyor. Gazze'deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur, A haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte ünlü oyuncudan dikkat geçen açıklamalar...
"BU BİR SAVAŞ DEĞİL KATLİAM"
Gazze'de savaş değil soykırım yaşandığını vurgulayan Deniz Uğur Gülener şöyle konuştu:
"7 ay oldu artık uykusuzum, iyi uyku uyuyamadım o zamandan beri. Zaten bütün duygularımı da paylaştım sosyal medyadan, artık söyleyecek bir şey yok. Kocaman bir balon oldu ortaya çıktı. Batı ülkelerinin demokrasi anlayışını, insan hakları özgürlük propagandasının yaptıkları, bütün kavramların içi boş çıktı.
Ne kadar adaletsiz çifte standart uyguladıkları, böyle oldukları ortaya çıktı. Gerçek bir tavır alsaydı batı devletleri yönetimleri, o zaman İsrail bu kadar cürretkar davranmazdı. Yani kınıyormuş gibi görünüyorlar ama el altından silah gönderiyorlar. Savaşı finanse ediyorlar. Savaş demek istemiyorum ama bu bir katliam.
Şu anda beni batıya dair mutlu eden tek şey oradaki halkların, ben onlara insan diyorum, gerçek insanların kendi devletlerine gösterdiği tepki, protestolar ve hiçbir şey yapamasalar dahi duyuruyorlar, dikkat çekiyorlar. Oradan gelen tepkilere de bakarsanız Gazze'dekilere moral veriyorlar. İnsanlar bunu yapmasaydı, bu şekilde direnişe katkı sağlamasaydı kimler olacaktı ki? Beni batıya dair mutlu eden tek şey bu."
"ADALET YERİNİ BULACAK"
Deniz Uğur Gülener, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Orta Doğu'daki projeler, planlar ne olursa olsun sonuçta yüce rabbimin planıdır. Ben İsrail'in yalnızlaşmasını buna bağlıyorum. Bir oyun kurmaya çalıştılar, ayaklarına dolandı tuzakları. Asla umutsuz değilim, ama bugün veya yarın illaki adalet yerini bulacak. Çünkü önemli olan insanlarda bu bilincin uyanmasıydı. Çünkü uyandılar, doğruları konuşuyorlar artık.
"SANAT CAMİASI KORKMAKTAN KORKUYOR"
İnsan olan zaten rahat uyuyamazdı. Birçok tarifi var bunun, bu bir hastalık… Bundan kurtulmamız gerekiyor. Sanat camiasındaki sessizlikten utanıyorum. Ben toplumun bir kesiminin hipnotize edildiğini düşünüyorum, algı yöntemleriyle ben profesyonel bir şekilde uyarıldım. "Sen bir oyuncusun, neden kariyerine zarar veriyorsun? Sana mı kaldı bu işler, siyaset mi yapıyorsun?" dediler. Derler ya, bazılarının gözleri ve kalpleri mühürlüdür. Bizim camiamızdaki kimsenin korktuğunu düşünmüyorum. Tuzu kuru çok fazla ünlü var. Bence onlar korkmaktan korkuyor. Bu aciz bir durum. Ben çok tepkiliyim camiaya.
Öte yadan Deniz Uğur, geçtiğimiz günler yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"7 Ekim'den beri sosyal medyadaki aktivist paylaşımlarımdan dolayı hayatım değişti. Özel sektörde projelerim engellendi"
Ünlü oyuncu, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu da sözlerine ekledi.
Oyuncu, "Devletimiz soykırıma karşı mücadele ediyor, direnişi destekliyor. Arap ülkelerini harekete geçirmek için hassas diplomasi sürdürüyor ve İsrail'e ambargo uyguluyor" dedi.
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