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Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor! Başkan Erdoğan, Miçotakis'i Külliye'de kabul edecek

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 13.05.2024 08:54
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i resmi ziyaret kapsamında bugün Ankara'ya gelecek. Peki görüşmenin detaylarında ne var? Hem bu konuyu hem de başkent Ankara'nın diğer gündemlerini A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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