Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor! Başkan Erdoğan, Miçotakis'i Külliye'de kabul edecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i resmi ziyaret kapsamında bugün Ankara'ya gelecek. Peki görüşmenin detaylarında ne var? Hem bu konuyu hem de başkent Ankara'nın diğer gündemlerini A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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