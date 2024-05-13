Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den deprem uyarısı: Marmara bölgesinde her an deprem olabilir.

MARMARA'DA TSUNAMİ…

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey ve güney kolları var. Kuzey kolu için 1999'da Yalova'ya kadar bir deprem olduğunu biliyoruz. Çanakkale tarafından ise 1912 yılında yaşanan bir deprem var. Bu da Tekirdağ'a kadar gelen bir depremdi. Burada 110 kilometrelik bir kırılmamış bir hat var. Burada uzun zamandır kırılmayan fay hatları var. Özellikle İstanbul'a yakın yer olarak 1509'da bir deprem meydana geldi. Osmanlı zamanında çok büyük bir deprem meydana geldi ve büyük hasar verdi. 1766 yılında yaşanan bir deprem var bu zamanda tsumani de yaşandı. Derin denizim kaymasıyla beraber yaşandı.