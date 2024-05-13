Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den deprem uyarısı: Marmara bölgesinde her an deprem olabilir.
Çanakkale'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin ettiğini söyleyen Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için "her an deprem olabilir" uyarısı yaptı. A Haber muhbiri Yusuf Gül'ün sorularını yanıtladı.
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin A Haber'e yaptığı açıklamalar:
2019 yılından sonra Türkiye'de 4 ve 5 şiddetinde depremler ara ara olmaya devam ediyor. Bu büyük depremin habercisi olarak söylenemez ama dünya genelinde bir deprem hareketliliği var. Türkiye'de deprem olarak 4 bölge şu anda kritik. 2019 yılından sonra; Elazığ'da, Kahramanmaraş'ta ve Hatay'da depremler meydana geldi. Bunda sonra denizin içindeki Kıbrıs bölgesinden Adana'dan geliyor. Bu bölgede deniz içinde hem kuzey hem güney tarafta da deprem riskleri var.
DEPREM RİSKİ ALTINDAKİ YERLER
Akdeniz'in içindeki bölgeyi "1. Bölge" olarak söyleyebiliriz. Türkiye'de deprem domino taşı gibi gelebilir. Bazen deprem noktaları geri dönebilir. Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, Van, Varto taraflarına kadar olan kısım "2. Bölge" olarak görebiliriz. Ege deprem riski açısından dikkat edilmesi gereken "3. Bölge" olarak görülebilir. Ege Bölgesinde 2020 yılından sonra Manisa ve Muğla depremler meydana geldi. Sonra İzmir'de bir deprem yaşadık. Burada yaşanan deprem aslında Ege'den gelen bir depremdi. İzmir'in kendi depremi daha yaşanmadı. Burası Kuzey Anadolu daha Doğu Anadolu fay hatları gidi değil ince ince ve kısa fay hatları var. Fay hatları yataydır ve 7'nin altında depremler meydana gelecektir. Marmara bölgesi ise "4. Bölge"dir.
MARMARA'DA TSUNAMİ…
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey ve güney kolları var. Kuzey kolu için 1999'da Yalova'ya kadar bir deprem olduğunu biliyoruz. Çanakkale tarafından ise 1912 yılında yaşanan bir deprem var. Bu da Tekirdağ'a kadar gelen bir depremdi. Burada 110 kilometrelik bir kırılmamış bir hat var. Burada uzun zamandır kırılmayan fay hatları var. Özellikle İstanbul'a yakın yer olarak 1509'da bir deprem meydana geldi. Osmanlı zamanında çok büyük bir deprem meydana geldi ve büyük hasar verdi. 1766 yılında yaşanan bir deprem var bu zamanda tsumani de yaşandı. Derin denizim kaymasıyla beraber yaşandı.
BÜYÜK DEPREM GELİYOR
İşte Marmara'da yaşanan bu depremlerin arası 257 sene. Her zaman aynı sürede olacak diye bir durum yok. Ancak 7 şiddetinde olan depremler 100-150 senede bir 7.5 şiddetinin üzerinde olan depremler ise 250 senede bir yaşanır. Burada ciddi bir enerji birikimi olduğu için büyük bir depremin geldiğini söyleyebiliriz. Bu deprem 20 sene sonra da olabilir. Bunun zamanını söylemek mümkün değildir.
YENİ FAY HATLARI KEŞFEDİLİYOR
Güney kolda ise İnegöl, Bursa, Bandırma ve Çanakkale diye gidiyor. Burası riskli bölgeler arasında. Bursa'nın altında yeni bir fay hattı tespit edildi. Üniversiteler ortak çalışmada bu hattı tespit etti. Araştırmalar sürdükçe yeni fay hatları keşfedilmeye devam edecektir. Örneğin Japonya'da depremlerin neredeyse yüzde 50'si hiç tahmin edilmeyen yerlerde meydana geliyor. Yeni fay hatlarında depremler meydana geliyor. Türkiye'de de bulunan yeni fay hatları var ancak bunlardan hemen korkmaya gerek yok.
KÜÇÜK DEPREMLER HABERCİ Mİ?
Güney kolda Çanakkale üzerinde 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bunda önceki günlerde küçük şiddetlerde depremler yaşanmıştır. Çok fazla küçük depremler meydana geldi. Bunları büyük depremin haberci olarak da söyleyebiliriz.
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