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Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü silahla vurdu

İHA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü silahla vurdu

Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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