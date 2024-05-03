Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları | Karabulut cinayetinde 10 yıllık şüphe! Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı. 2014 yılında yapılan otopsi işlemine ait fotoğraf ve videolar bilirkişi tarafından savcılığa sunuldu. Otopsi görüntüleri tartışma konusu olurken Cem Garipoğlu'nun 197 günlük firardan sonra teslim olduğu anın görüntüleri yine gündeme geldi. Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri soruşturmada neyi değiştirecek? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılabilir mi? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler verdi.
Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntülerin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı. Garipoğlu'nun otopsi incelemesiyle ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Bilirkişi, 2014 yılında yapılan otopsi işlemine ait fotoğraf ve videoları izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu. Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı.
MEZAR AÇILSIN TALEBİ
Bilirkişi raporunun bir örneği Karabulut ailesine de sunuldu. SABAH, Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, Garipoğlu'nun sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar dikkat çekti. Karabulut ailesi avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla, Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması taleplerini yinelendi.
GÖZLER SAVCILIK KARARINDA
Mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığının anlaşılması halinde, aralarında otopsi işlemlerini gerçekleştiren, cinayet soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri, ve yargılama aşamasında yer alan yargı görevlileriyle ilgili kamu davası açılması talebinde bulunuldu. Düğümü savcılığın mezarın açılıp açılmaması hakkında vereceği kararın çözmesi bekleniyor.
SORUŞTURMADA NEYİ DEĞİŞTİRECEK?
Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri soruşturmada neyi değiştirecek? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılabilir mi? Süreç nasıl olacak? Otopsi görüntüleri şüpheleri giderdi mi? Karabulut ailesinin "mezar açma" talebi yerine getirilecek mi? Merak edilenleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.
YAKALANMA VE TUTUKLANMA SÜRECİ
Ramazan Almaçayır: Münevver Karabulut 2009 yılında vahşice öldürüldü. Cesedi 4 Mart tarihinde Etiler'de bir çöp konteynerinde bulundu. Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu oğluna yardım etmekten tutuklandı. Cem Garipoğlu'nu o zaman yakalaman için cinayetten 90 gün sonra 186 ülkede Interpol tarafından kırımızı bülten çıkarıldı. Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra Bakırköy'de teslim oldu. O zamanlar Türkiye'de her yer karış karış aranıyordu. Her yer kontrol altında tutuluyordu. Çember daraldıktan sonra avukatlar vasıtasıyla teslim olmuştu.
KARABULUT AİLESİ İNTİHARA İNANMADI
Cem Garipoğlu tutuklandıktan sonra ilk olarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi ardından Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Bir zaman sonra da intihar haberi geldi. Münevver Karabulut'un ailesi buna inanması ve yurt dışına kaçırıldığını söyledi ve bu sorular sürekli gelmeye başladı. Karabulut ailesi, Garipoğlu ailesinin maddi gücünü kullanıp Cem Garipoğlu'nun yurt dışına kaçırmış olabileceğini düşünüyor. Aile otopsi fotoğraflarına inanmıyor ve mezarın açılıp DNA testinin yapılmasını istiyor.
GÖZLER SAVCILIK KARARINDA
Otopsi fotoğrafları şu anda savcılıkta. Ancak mezarın açılması konusu henüz kapanmadı, dava devam ediyor. Şu anda bu konuda karar makamı savcılık ve oradan gelecek habere gözler çevrilmiş durumda. Savcı bunun talebini yapabilir. Mezar açılmadığı sürece acılı Karabulut ailesinden serzenişler duyacağız. Ailesinin kafasındaki soru işaretleri kesinlikle giderilmeli.
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