12 Mart 2024, Salı
Cem Garipoğlu için savcılıktan "otopsi" kararı! O görüntüler izlenecek | Mezarı açılacak mı?
2009 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi olan sevgilisi Münevver Karabulut'u parçalara ayırarak canice katleden Cem Garipoğlu, olaydan 197 gün sonra polise teslim olmuş ve daha sonra tutuklu bulunduğu koğuşunda intihar etmişti. Karabulut ailesinin kimlik tespiti için yaptığı başvuru sonrası savcılık harekete geçti. Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili süren davaya bilirkişi atayan savcılık, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini de istedi.
Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:22
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