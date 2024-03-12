12 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cem Garipoğlu için savcılıktan "otopsi" kararı! O görüntüler izlenecek | Mezarı açılacak mı?

Cem Garipoğlu için savcılıktan "otopsi" kararı! O görüntüler izlenecek | Mezarı açılacak mı?

2009 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi olan sevgilisi Münevver Karabulut'u parçalara ayırarak canice katleden Cem Garipoğlu, olaydan 197 gün sonra polise teslim olmuş ve daha sonra tutuklu bulunduğu koğuşunda intihar etmişti. Karabulut ailesinin kimlik tespiti için yaptığı başvuru sonrası savcılık harekete geçti. Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili süren davaya bilirkişi atayan savcılık, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini de istedi.

Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:22
  • 1
  • 8
Cem Garipoğlu için savcılıktan otopsi kararı! O görüntüler izlenecek | Mezarı açılacak mı?

Türkiye'yi sarsan cinayet, 3 Mart 2009'da yaşandı. Cem Garipoğlu, İstanbul Bahşeşehir'deki lüks villasına çağırdığı 17 yaşındaki lise öğrencisi sevgilisi Münevver Karabulut'u vahşice öldürüp cesedini parçalara ayırdı.

  • 2
  • 8
Cem Garipoğlu için savcılıktan otopsi kararı! O görüntüler izlenecek | Mezarı açılacak mı?

197 GÜN SONRA TESLİM OLMUŞTU!
Parçalanmış cesedi Etiler'deki bir çöp konteynerinde bulunan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 197 gün boyunca kaçtı. Kendi isteğiyle teslim olan caninin 10 Ekim 2014'te koğuşunda intihar ettiği açıklandı. Ancak Karabulut ailesi, cenazenin Cem Garipoğlu'na ait olup olmadığının tespiti amacıyla mezarın açılması için savcılığa başvuru yaptı.

  • 3
  • 8
Cem Garipoğlu için savcılıktan otopsi kararı! O görüntüler izlenecek | Mezarı açılacak mı?

Konuyla ilgili dava sürerken Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması (Feth-i Kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılması için soluğu savcılıkta aldı. Hem Karabulut hem de Garipoğlu ailelerinin 'Mezar açılsın' talebi üzerine önemli bir gelişme yaşandı.

  • 4
  • 8
Cem Garipoğlu için savcılıktan otopsi kararı! O görüntüler izlenecek | Mezarı açılacak mı?

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istediği ortaya çıktı.

  • 5
  • 8
Cem Garipoğlu için savcılıktan otopsi kararı! O görüntüler izlenecek | Mezarı açılacak mı?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyada bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği de öğrenilirken, dosyaya geçtiğimiz ay bilirkişi atandığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.