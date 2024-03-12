Cem Garipoğlu için savcılıktan "otopsi" kararı! O görüntüler izlenecek | Mezarı açılacak mı?

197 GÜN SONRA TESLİM OLMUŞTU!

Parçalanmış cesedi Etiler'deki bir çöp konteynerinde bulunan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 197 gün boyunca kaçtı. Kendi isteğiyle teslim olan caninin 10 Ekim 2014'te koğuşunda intihar ettiği açıklandı. Ancak Karabulut ailesi, cenazenin Cem Garipoğlu'na ait olup olmadığının tespiti amacıyla mezarın açılması için savcılığa başvuru yaptı.