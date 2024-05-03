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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın ailesine başsağlığı diledi.

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