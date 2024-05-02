Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları | Garipoğlu'nun mezarı açılır mı? Soruşturmaya nasıl yansır?
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığı tartışma konusuydu. O konuyla ilgili yürütülen soruşturmada, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı. O inceleme tamamlandı. 2014 yılında yapılan otopsi işlemine ait fotoğraf ve videolar bilirkişi tarafından savcılığa sunuldu. Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri soruşturmada neyi değiştirecek? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılabilir mi? Süreç nasıl olacak? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Zafer İşeri anlattı.
Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntülerin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı. Garipoğlu'nun otopsi incelemesiyle ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Bilirkişi, 2014 yılında yapılan otopsi işlemine ait fotoğraf ve videoları izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu. Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı.
MEZAR AÇILSIN TALEBİ
Bilirkişi raporunun bir örneği Karabulut ailesine de sunuldu. SABAH, Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, Garipoğlu'nun sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar dikkat çekti. Karabulut ailesi avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla, Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması taleplerini yinelendi.
GÖZLER SAVCILIK KARARINDA
Mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığının anlaşılması halinde, aralarında otopsi işlemlerini gerçekleştiren, cinayet soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri, ve yargılama aşamasında yer alan yargı görevlileriyle ilgili kamu davası açılması talebinde bulunuldu. Düğümü savcılığın mezarın açılıp açılmaması hakkında vereceği kararın çözmesi bekleniyor.
İNCELEMELER DOSYAYA GİRDİ
Avukat Zafer İşeri: Çok mühim bir iddia. Türkiye'de tanınmış bir ailenin çocuğu olması, yüksek ekonomik güce sahip olması nedeniyle hep; Kaçırıldı mı? Yurt dışına mı kaçırıldı? sorularını beraberinde getirdi. İntiharın gerçek olup olmadığı değerlendirildi ve yeni bir soruşturma başladı. Şu anda savcılık araştırmalarını sürdürüyor. Otopsi incelemeleri tekrardan dosya içerisine sunuldu.
OTOPSİDE KİMLİK TESPİTİ
Otopsinin mutlak suretle sesli, görüntülü olarak kayıt altına alınması gerekir. Zira bu adli bir işlemdir. Hem tutanağa geçirilmesi hem de imkanlar varsa mutlaka kamera kaydı ile vücutta yer alan 3 boşluğun açılması gerekir. Kafa, göğüs ve mide boşluğu açılır. Burada aynı zamanda tetkikler yapılır. Bu aynı zamanda cesedin kimliğinin tespiti açısından da oldukça önemlidir. Kime ait olduğu görüntülere yansır.
EN SAĞLIKLI OLANI DNA TESTİ
Görüntüler kimlik tespiti için yeterli değildir. En sağlıklı kimlik tespiti DNA ile yapılır. Gerçekten ölüp defnedilen kişinin Cm Garipoğlu'na ait olup olmadığı ancak mezarın açılması buradan örneklerin alınması ve DNA testi yapılmasıyla gerçekler ortaya çıkacaktır. Yargıda şüpheye mahal bırakmamak adına kabrin açılması ve oradan alınacak örneklerle DNA incelemesi yoluna gidilecektir.
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