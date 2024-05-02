Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları | Garipoğlu’nun mezarı açılır mı? Soruşturmaya nasıl yansır?

İNCELEMELER DOSYAYA GİRDİ

Avukat Zafer İşeri: Çok mühim bir iddia. Türkiye'de tanınmış bir ailenin çocuğu olması, yüksek ekonomik güce sahip olması nedeniyle hep; Kaçırıldı mı? Yurt dışına mı kaçırıldı? sorularını beraberinde getirdi. İntiharın gerçek olup olmadığı değerlendirildi ve yeni bir soruşturma başladı. Şu anda savcılık araştırmalarını sürdürüyor. Otopsi incelemeleri tekrardan dosya içerisine sunuldu.