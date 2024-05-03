03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı A Haber'de

Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
ABONE OL
Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı A Haber’de

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 81 ilde kampanya başlattıklarını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA