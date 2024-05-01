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Başkan Erdoğan Danıştay Başkanı Yiğit'i kabul etti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Başkan Erdoğan Danıştay Başkanı Yiğit’i kabul etti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.

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