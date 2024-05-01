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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve şehit Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy’un ailelerine mesaj gönderdi. İşte detaylar...

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