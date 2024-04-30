Irak'tan 33 yıl sonra bir ilk! Türkiye sınırına üs kurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde terörle mücadele ve güvenlik alanında da iş birliği anlaşmaları ve mutabakat metinleri imzalanmıştı. Bu çerçevede Irak, 1991’de Körfez Savaşı’nın ardından çekildiği sınır hattına yeniden askerlerini konuşlandırdı. Türkiye sınırı yakınlarındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani köyünde 2 askeri üs kurdu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde terörle mücadele ve güvenlik alanında da iş birliği anlaşmaları ve mutabakat metinleri imzalanmıştı. Bu çerçevede güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin kurulması konusunda mutabakata varılmıştı.
Türk ve Irak silahlı kuvvetleri arasında istihbarat iş birliği ve eşgüdümü sağlayacak ortak merkezin esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler sürdürülüyor.
Irak yönetimi, Suriye sınırında ise geçişlerini engellemek için fiziki tedbir almayı planlıyor. Irak'tan bir heyet Türkiye'ye gelerek sınırda alınan önlemler ile gelişmiş güvenlik sistemlerini yerinde inceledi. Türkiye, Irak'a sınır güvenlik sistemleri konusunda destek vermeye hazır olduğunu iletti.
SINIR GÜVENLİĞİ İŞBİRLİĞİ
Irak ile artan temas trafiği ve güvenlik toplantılarının ardından bu ülkenin sınır birlikleri, Şubat ayından itibaren Kuzey Irak'ta konuşlanmaya başladı. TSK, Irak'ın kuzeyinde icra ettiği harekatlarda, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içinde bulunuyor. İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı komutanlar ile 12 Mart'ta Pençe - Kilit Harekat bölgesinde sınır güvenliği toplantısı icra etmişti.
Irak ordusunun sınır birimine bağlı bir tugay, Şubat ayının ikinci yarısından itibaren Duhok'un Amedi ve Şeladiz bölgelerinde konuşlandırıldı. Söz konusu bölge Pençe - Kilit Harekatı bölgesindeki Zap ve Metina bölgelerinin yakın karşısındaki iç kısımlarda yer alıyor. Irak basınında yer alan haberlere göre; sınır birlikleri Zaho bölgesindeki Kişani köyü alanında da iki üs kurdu. Güvenlik kaynakları da, Irak sınır muhafızlarının bölgede faaliyet içinde olduğunu doğruladı.
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