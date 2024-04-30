Irak’tan 33 yıl sonra bir ilk! Türkiye sınırına üs kurdu

Irak ordusunun sınır birimine bağlı bir tugay, Şubat ayının ikinci yarısından itibaren Duhok'un Amedi ve Şeladiz bölgelerinde konuşlandırıldı. Söz konusu bölge Pençe - Kilit Harekatı bölgesindeki Zap ve Metina bölgelerinin yakın karşısındaki iç kısımlarda yer alıyor. Irak basınında yer alan haberlere göre; sınır birlikleri Zaho bölgesindeki Kişani köyü alanında da iki üs kurdu. Güvenlik kaynakları da, Irak sınır muhafızlarının bölgede faaliyet içinde olduğunu doğruladı.