Başkan Erdoğan’ın Irak ziyareti dünya basınında: Bağdat Ankara’nın operasyonlarını kabul etmiş görünüyor

'ERDOĞAN SÖZ VERİYOR'

Ez Zaman gazetesi 'Erdoğan Bağdat'ta... Türkiye ve Irak arasında ilk stratejik çerçeve anlaşması imzalandı' manşetinin spotunda ekonomi ve güvenlik başlıklarında geniş bir anlayışa ulaşıldığını, yanı sıra Erbil kalesinin Türk bayrağıyla aydınlatıldığını yazdı. Gazetedeki bir diğer haberin başlığı 'Erdoğan su ihtiyacını karşılama sözü veriyor, Irak Türkiye'yi tehdit eden her türlü faaliyeti reddediyor' oldu.

Iraqnews haber sitesindeki manşetlerin tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ayrıldı. Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara yükseldiğini belirten site, iki ülkenin su için işbirliği çerçeve anlaşmasına imza attığını aktardı. Sitedeki bir diğer haber 'Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri 17 milyar dolarlık Kalkınma Yolu projesini imzaladı' oldu.