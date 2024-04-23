Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti dünya basınında: Bağdat Ankara'nın operasyonlarını kabul etmiş görünüyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yaptığı ziyaret ve iki ülke arasında yapılan anlaşmalar dünya basınında da geniş yankı buldu. Irak basını ziyaretin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgularken, ABD basınında ise "Bağdat'ın uzun süredir Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarından şikayetçi ancak şimdi Ankara'nın operasyonlarını kabul etmiş görünüyorlar" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin güney komşusu Irak'ı ziyareti, hem yerel hem de uluslararası basında büyük ses getirdi. Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüşen Erdoğan, ayrıca akşam saatlerinde kuzeydeki Erbil'e uçtu.
YOL HARİTASININ İLK ADIMLARI
Irak'ta yayımlanan Es Sabah gazetesi 'Erdoğan ve Sudani stratejik çerçeve anlaşması imzaladı' manşetini attı, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'yi Basra Körfezi'ne bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'ne katıldığını bildirdi. Gazeteye göre, Pazartesi günü Bağdat'ta tarihi bir dönüm noktasını temsil eden yol haritasının ilk adımları atıldı, ilişkiler onlarca yıldır ilk kez en üst seviyelere taşındı.
'ERDOĞAN SÖZ VERİYOR'
Ez Zaman gazetesi 'Erdoğan Bağdat'ta... Türkiye ve Irak arasında ilk stratejik çerçeve anlaşması imzalandı' manşetinin spotunda ekonomi ve güvenlik başlıklarında geniş bir anlayışa ulaşıldığını, yanı sıra Erbil kalesinin Türk bayrağıyla aydınlatıldığını yazdı. Gazetedeki bir diğer haberin başlığı 'Erdoğan su ihtiyacını karşılama sözü veriyor, Irak Türkiye'yi tehdit eden her türlü faaliyeti reddediyor' oldu.
Iraqnews haber sitesindeki manşetlerin tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ayrıldı. Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara yükseldiğini belirten site, iki ülkenin su için işbirliği çerçeve anlaşmasına imza attığını aktardı. Sitedeki bir diğer haber 'Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri 17 milyar dolarlık Kalkınma Yolu projesini imzaladı' oldu.
AP: BAĞDAT ŞİMDİ ANKARA'NIN OPERASYONLARINI KABUL ETMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, abonelerine servis ettiği ziyarete dair uzun haberinde Bağdat'ın uzun süredir Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarından şikayetçi olduğunu ancak şimdi Ankara'nın operasyonlarını kabul etmiş gibi göründüğünü yazdı.
"TÜRKİYE ONLARCA YILDIR PKK'YA OPERASYON YAPIYOR"
Fransız AFP haber ajansı ise Türkiye'nin onlarca yıldır Irak'ın kuzeyindeki PKK teröristlerini hedef alan operasyonlar yaptığını, bazen Irak'ın derinliklerine uzanan operasyonların ikili ilişkileri düzenli olarak gerdiğini aktardı. AFP, ancak gelinen noktada ortaya çıkan ikili güvenlik koordinasyonunun Irak Başbakanı Sudani'nin deyimiyle hem Türkiye'nin hem de Irak'ın ihtiyaçlarını karşılayabileceğini yazdı.
ÇİN HABER AJANSI: İLİŞKİLERİ YÜKSELTEN 20'DEN FAZLA ANLAŞMA
Al Jazeera, ziyarette terör örgütü PKK'ya karşı Ankara ve Bağdat'ın atabileceği adımların tartışıldığını kaydetti, Türkiye'nin 2019'dan bu yana Irak'ın kuzeyinde Pençe adlı bir dizi operasyon gerçekleştirdiğini hatırlattı. Al Jazeera, Erdoğan'ın ziyaretinde Ankara ve Bağdat'ın silahlı gruplarla ortak mücadele için işbirliği anlaşmasına vardığını aktardı.
İLİŞKİLERi ARTIRACAK ANLAŞMALAR İMZALANDI
El Monitor 'Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar 20 milyar dolarlık ulaşım anlaşması imzaladı' başlığını tercih etti, gezinin iki komşu arasında 10 yıldan fazla süren çalkantılı ilişkilerin ardından yeni bir dönemin müjdecisi olduğu yorumunu yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri yayın organı The National News, 'Erdoğan'ın ziyaretinde Irak ve Türkiye ikili ilişkileri artıran anlaşmalar imzaladı' başlığıyla sayfasına taşıdığı haberde masadaki ana başlıkların sınır hattındaki PKK'lı teröristler, su ihtilafı ve enerji işbirliği olduğunu bildirdi.
Çin haber ajansı Xinhua ise 'Irak ve Türkiye ilişkileri yükselten 20'den fazla anlaşma imzalıyor' başlıklı haberinde Erdoğan'ın Ankara'nın güney komşusunu nadir şekilde ziyaret ettiğini aktardı.
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