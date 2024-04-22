Terörün belini kıracak ziyaret | Başkan Erdoğan’ın Irak temasları PKK’yı çileden çıkardı! Hainler kork uve panik içinde

TERÖRİSTBAŞI MÜSLİM: KİMSE TÜRKİYE'Yİ ORADAN ÇIKARAMAZ

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde elebaşlarından Salih Müslim de şu ifadeleri kullandı:

Yoksa gerçekten de Başur elden gider. Şimdi yanına KDP'yi aldı. Ardından YNK'yi tehdit etmeye başladı. Onlar da böyle boyun eğerse bütün Başur gider. Zaten orada 100 civarında üsleri var, askerleri var. Hiç böyle dağlık alanlarda falan değil. Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz. Çok dikkat etmek gerekiyor. Akıllı davranmak gerekiyor.