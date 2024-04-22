Terörün belini kıracak ziyaret | Başkan Erdoğan'ın Irak temasları PKK'yı çileden çıkardı! Hainler kork uve panik içinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştirdiği ziyaret, peş peşe verilen 'terörle mücadele' mesajları PKK yandaşlarının korku ve paniğini gözler önüne serdi. PKK'nın yayın organı, Bağdat ve Erbil'e asılan Türk bayrakları ile Başkan Erdoğan posterlerinden rahatsızlıklarını açık açık ilan ederek alçakça ifadeler kullandı. PKK destekçilerinin Türkiye'nin öne çıkan 'askeri operasyon hamlesi' ile ilgili de Irak hükümetine yönelik küstahça çağrıları dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin en önemli gündem maddesi ise terörle mücadele ve Türkiye'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik operasyonları.
PKK'YI KORKUTAN GÖRÜŞME!
Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüşen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.
PKK'NIN YAYIN ORGANINDAN IRAK'A KÜSTAH ÇAĞRI: TÜRKİYE'YE KARŞI TUTUM ALIN!
Türkiye'nin diplomatik ve askeri operasyon hamleleri ile iyice köşeye sıkışan PKK, yayın organları üzerinden Irak ziyareti ile ilgili alçakça ifadeler kullandı. Çaresizlikleri ve korkuları belli olan PKK yandaşları Irak hükümetine yönelik küstahça 'Türkiye'ye karşı tutum alın' çağrısı yaptılar.
İşte PKK'nın kanalından yayınlanan korku ve paniği gözler önüne seren ifadeler:
TERÖRİSTBAŞI MÜSLİM: KİMSE TÜRKİYE'Yİ ORADAN ÇIKARAMAZ
PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde elebaşlarından Salih Müslim de şu ifadeleri kullandı:
Yoksa gerçekten de Başur elden gider. Şimdi yanına KDP'yi aldı. Ardından YNK'yi tehdit etmeye başladı. Onlar da böyle boyun eğerse bütün Başur gider. Zaten orada 100 civarında üsleri var, askerleri var. Hiç böyle dağlık alanlarda falan değil. Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz. Çok dikkat etmek gerekiyor. Akıllı davranmak gerekiyor.
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