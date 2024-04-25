Türkiye’den Irak’a çağrı: PKK’yı terör örgütü olarak ilan edin

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

Bakanlık kaynakları, Atina'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın detaylarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Toplantı 22 Nisan 2024 tarihinde Atina'da samimi bir ortamda icra edilmiştir. Toplantıda; daha önce mutabık kalınan ve 2024 yılı boyunca icra edilecek karşılıklı faaliyetler gözden geçirilmiş, 2025 Yılı Uygulama Planı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, 2025 yılında 9'u Yunanistan'da ve 9'u Türkiye'de olmak üzere icra edilecek taslak faaliyetler görüşülmüştür. Bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır. Diğer taraftan, daha önce mutabık kalınan 2024 yılı Uygulama Planı kapsamında; Milli Savunma Üniversitesi'nden bir heyetimiz, Haziran ayında Yunan Milli Savunma Koleji'ni ziyaret edecektir."

ARNAVUTLUK'TA İCRA EDİLECEK NEPTUNE STRIKE TATBİKATI

Bakanlık kaynakları, Arnavutluk'ta icra edilecek olan NEPTUNE STRIKE Tatbikatı'na katılacak ANADOLU GÖREV GRUBU'na ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Arnavutluk'ta icra edilecek NEPTUNE STRIKE Tatbikatının, 26-30 Nisan arasındaki bölümüne TCG ANADOLU'nun liderliğinde ANADOLU GÖREV GRUBU ile ilk defa katılım sağlanacaktır.

ANADOLU GÖREV GRUBU'NDA; TCG ANADOLU, TCG SALİHREİS, TCG BÜYÜKADA, 2 AH-1W Taarruz Helikopteri, 2 SH-70 Genel Maksat Helikopteri, 1 Bölük Çıkarma Timi, 4 Mekanize Çıkarma Aracı, 8 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı, çeşitli zırhlı araçlardan oluşan amfibi unsurlar ve 150 personel ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 3 adet AS-532 Cougar Genel Maksat Helikopteri yer alacak.