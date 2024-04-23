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PKK köşeye sıkıştı! Bakan Güler açıkladı: Irak ile ortak harekat merkezi kuruyoruz

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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PKK köşeye sıkıştı! Bakan Güler açıkladı: Irak ile ortak harekat merkezi kuruyoruz

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" dedi. Öte yandan Bakan Güler, ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı.

"IRAK İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURUYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" ifadelerini kullandı.

"KARŞILIKLI İYİ NİTELE YÜRÜTÜLÜYOR"

Bakan Güler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Heyet dönünce öğreneceğiz. Ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" dedi.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARINA İLİŞKİN KONUŞTU: YAKINDA BÜTÜN HEPSİNİ ÖĞRENECEKSİNİZ

ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi.

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