PKK köşeye sıkıştı! Bakan Güler açıkladı: Irak ile ortak harekat merkezi kuruyoruz

"IRAK İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURUYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" ifadelerini kullandı.