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İzmir'deki terör operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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İzmir’deki terör operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre İzmir'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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