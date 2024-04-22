Deprem erken uyarı sistemi! Depremi 16 saniye önceden bildirecek mi?

MODELLEME YAPILDI 16 SANİYE ÖNCE...

Bizler Sisam depremini modelledik ve Bayraklı'ya ulaşmasını 16 saniye önceden görebiliyoruz. Deprem Sisam'da oldu burada 70 KM'lik bir mesafe var Bayraklı ile arasında burayı yaklaşık olarak 16 saniyede alıyor deprem dalgası. Burada biz deprem konusunda 16 saniyelik bir zaman kazanıyoruz. Burada mesafe uzadıkça erken uyarı sistemi o kadar uzayacak. Kazanılan zaman uzayacak. Fay bizden ne kadar uzak olursa depremin bize varış süresi o kadar geç olacak.