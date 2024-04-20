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SON DEPREMLER | Malatya'da korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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SON DEPREMLER | Malatya’da korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Son dakika haberine göre saat 14.13'te Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Son dakika haberi... Malatya'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin derinliği 9.09 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

2024-04-20 11:17:43 40.06278 35.97 11.34 ML 2.2 Sulusaray (Tokat)
2024-04-20 09:45:12 40.03667 36.03278 7.03 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2024-04-20 09:27:50 40.05639 35.94889 10.0 ML 2.7 Sulusaray (Tokat)
2024-04-20 07:26:48 40.38667 26.14833 7.01 ML 1.5 Ege Denizi - [17.07 km] Eceabat (Çanakkale)
2024-04-20 07:05:59 40.39417 26.13889 6.74 ML 2.0 Ege Denizi - [18.19 km] Eceabat (Çanakkale)

2024-04-20 06:27:52 40.09722 27.58972 10.51 ML 1.6 Gönen (Balıkesir)
2024-04-20 06:10:16 40.64056 36.79194 6.55 ML 1.6 Niksar (Tokat)
2024-04-20 05:56:42 38.63861 37.26028 7.0 ML 1.9 Gürün (Sivas)
2024-04-20 05:09:14 40.06778 35.95333 7.1 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)
2024-04-20 04:56:56 37.88583 36.65917 6.87 ML 2.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-04-20 04:28:01 40.02417 35.9775 6.97 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)
2024-04-20 04:13:30 38.30306 38.15833 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

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