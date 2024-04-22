Başkan Erdoğan’ın tarihi Irak ziyaretinin şifreleri! Kalkınma Yolu Projesi’nin önemi nedir?

ÖNEMLİ AMA YETERLİ DEĞİL

Okan Müderrisoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 sonra Irak'a gidecek olması, yanında 8 bakan ile bunu gerçekleştiriyor olması başlı başına mesajdır. Irak'ın ziyaret hakkın yaptığı açıklamalar da bu ziyaretin önemini bizlere gösteriyor. Çok önemli bir ziyaret. Burada öncelikli konu tabi terörle mücadele olacaktır. Yakın zamanda Irak'a PKK'yı yasaklı örgütler listesine aldı. Bu da oldukça önemli bir adımdır. Bu gereklidir ama yeterli değildir. PKK'nın kendisi ve türevleri terör örgütü olarak kabul edilmelidir. Yasaklı değil terör örgütü statüsünün tescil edilmesi gereklidir.