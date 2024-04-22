Başkan Erdoğan'ın tarihi Irak ziyaretinin şifreleri! Kalkınma Yolu Projesi’nin önemi nedir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra gerçekleşen tarihi Irak ziyaretinde 20'den fazla anlaşma imzalanacak. Gündemindeki en önemli başlıklardan biri de Kalkınma Yolu Projesi olacak. Peki bu proje ile ne amaçlanıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Demiryolu ve otoyollar Körfez Bölgesi ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi Türkiye'nin ihracatına da ciddi katkı sunacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde "Kalkınma Yolu Projesi" de ele alınacak. Bu proje ile Körfez Bölgesi ve Avrupa arasındaki taşımacılıkta ticaret, gümrük, vize ve transit geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.
2030 YILINDA DEVREYE GİRECEK
Projenin inşasının 2025-2029 yıllarında yapılmasının, 2030'da da demir ve kara yollarının işletmeye alınması planlanıyor. Proje ile birlikte yaklaşık bin 176 kilometre uzunluğunda yüksek hızlı yük ve yolcu taşımasına uygun demir yolu ve bin 190 kilometre uzunluğunda otoyol inşa edilecek. Kalkınma Yolu Projesi Orta Doğu ve Körfez Bölgeleri başta olmak üzere güneydoğu Asya ülkelerine yapılacak ihracatta da artış olması öngörülüyor.
HANGİ MESAJLARI VERECEK?
Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak'ta hangi mesajları verecek? Masada hangi başlıklar var? Kalkınma Yolu Projesi'nin önemi ne? Türkiye-Irak arasında imzalanacak "Kalkınma Yolu" nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
KALINMA YOLU PROJESİNİN ÖNEMİ
Faruk Erdem: Şu anda Kızıldeniz üzerinden uygulanan bir koridor var. Suveyş Kanalı'na kadar giden ve 45-50 günü bulan bir seyirden bahsediliyor. Burası hem maliyeti artırıyor hem de süreyi uzatıyor. Kalkınma Yolu Koridoru ile Basra Körfezi'nde başlayan ve Türkiye'yi içine alan kara ve deniz ve demiryolu projesini konuşuyoruz. Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Mersin Limanı'na gelen oradan deniz yolu ile devam eden bir güzergahtan bahsediyoruz.
ULAŞIM SÜRECİ DÜŞECEK MALİYETLER İNECEK
Bu proje aynı zamanda Türk dünyasına bağlanan ve Orta Koridoru içine alan bir proje. Bu Orta Doğu'yu hem Türk dünyasına hem de Avrupa'ya bağlayan bir proje. Burada süreler 20-25 güne düşecek ve maliyetler inecek. Türkiye'nin limanları önem kazanacak. Türkiye ticaret merkezinden transit nokta olacak. Proje 3 aşamada gerçekleşecek. Burada Türk müteahhitliği devreye girecek kara ve demir yolları inşa edilecek. Burada da önemli bir getiri sağlanacak. Basra'dan Londra'ya kadar uzanan bir ticaret yolunu konuşuyoruz.
TİCARET HACMİ MASADA
Bu konu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde gündeme gelecek. Bizim Irak ile 24 milyar dolar bir ticaret hacmimiz var. Bunun da geliştirilmesi için adımlar atılacak. Siyasi taraftan çok ekonomi taraflar da ele alınacak. Kalkınma Yolu Projesi hem bizler hem de diğer ülkeler için bir değer oluşturacak.
ÖNEMLİ AMA YETERLİ DEĞİL
Okan Müderrisoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 sonra Irak'a gidecek olması, yanında 8 bakan ile bunu gerçekleştiriyor olması başlı başına mesajdır. Irak'ın ziyaret hakkın yaptığı açıklamalar da bu ziyaretin önemini bizlere gösteriyor. Çok önemli bir ziyaret. Burada öncelikli konu tabi terörle mücadele olacaktır. Yakın zamanda Irak'a PKK'yı yasaklı örgütler listesine aldı. Bu da oldukça önemli bir adımdır. Bu gereklidir ama yeterli değildir. PKK'nın kendisi ve türevleri terör örgütü olarak kabul edilmelidir. Yasaklı değil terör örgütü statüsünün tescil edilmesi gereklidir.
ORTAK HAREKAT MERKEZİ
Irak Merkezi Hükümeti, ülkenin tamamında güvenliği sağlayacak bir aşamaya gelmedi. Türkiye'nin BM'nin 51. maddesinden gelen ve yasal olan hakkı karşısında terör operasyonlarına fazla ses çıkaramadı. Gelinen noktada bir ortak harekat merkezi kurulması ve Türkiye'nin ne yaptığını ve ne yapacağının Irak tarafından kesin olarak kabul edilmesi ortaya çıkacak. Türkiye-Irak sınırının yeniden çizilmesi gerekebilir. Bugünün konusu değil ama bugünden atılacak adımlar bağlamında sınırda belli düzeltmeler gerekebilir. Sınır şartları güvenlik şartlarına dönüşmüş vaziyette.
SINIR YENİDEN ÇİZİLEBİLİR
Türkiye'nin güvenli bölge projesi; Irak'ın toprak ve siyasi bütünlüğüne saygılı olmak ile birlikte 2 ülkenin de sınırlı biçimde al-ver biçiminde işletebileceği daha güvenli noktalar oluşturulmasına ilişkin yeni dönemin kapısı aralanabilir. Bu bugünün konusu değil ama Turgut Özal zamanından beri Irak sınırında konuşulan konudur.
DÜNYADA DENGELER DEĞİŞECEK
Irak tarafının Kalkınma Yolu Projesi'ni sahiplenme biçimi oldukça önemli. Bu projenin ticaret yollarının değiştirme yönü nedeniyle engellenme çabaları da var. Basra'dan Habur'a kadar uzanacak; Türkiye üzerinden Londra'ya kadar gidecek bir koridorun gerçekten uluslararası ticaretin hem maliyetini hem yönünü değiştirecek. Bunun yanında bölgenin huzur ve güvenliğini aynı anda ilgilendiriyor. Irak bu konuda oldukça kararlı. BEA, Kuveyt finansman konusunda projeye yakın duruyor. Bu proje er ya da geç hayata geçecek. Bunu engellenmek isteyen zinde kuvvetler de olacaktır.
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