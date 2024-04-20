Türkiye neden beşik gibi sallanıyor? Hangi illerde büyük deprem bekleniyor? Olası Marmara depremi tetiklenir mi?
Tokat’ta perşembe akşamı saat 18.11’de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Tokat ve Yozgat’taki bazı binalarda hasar oluştu. Can kaybı yaşanmadı ancak vatandaşlar gece boyunca evlerine giremedi. İzmir’de de 4,5 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Türkiye'nin fay hatlarında hareketlilik mi var? Hangi illerde büyük deprem bekleniyor? Olası İstanbul depremi yakın mı? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki değerlendirdi.
Tokatlılar çarşamba akşamı yaşadıkları 4,7 ve 4,1'lik depremlerin korkusunu atlamamışken kent daha büyük bir depremle sallandı. Perşembe akşamı 18.11'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Tokat'ın yanı sıra Yozgat, Samsun, Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir ve Kırıkkale'de de hissedildi.
DEPREM FIRTINASI
Deprem fırtınası nedeniyle korkuya kapılan vatandaşlar geceleri dışarda kalırken sarsıntı nedeniyle Tokat'ta eğitime bir gün ara verildi. 5,6'lık depremin ardından büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen artçılar yaşandı. Sulusaray ilçesinde camiler hazır alırken kerpiç evlerde yıkıldı. 190'dan fazla konutta hasar meydana geldi. Öte yandan İzmir'de de 4Seferihisar açıklarında 4,5 şiddetinde bir deprem yaşandı.
HANGİ BÖLGE RİSK ALTINDA
Peki Tokat neden peş peşe sallanıyor? Türkiye'nin fay hatlarında hareketlilik mi var? Son depremlerin 6 Şubat depremleriyle ilgisi var mı? Tokat'ta meydana gelen depremler yeni bir depremin habercisi mi? Deprem beklenen iller hangisi? Hangi illerde büyük deprem bekleniyor? Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu Fayı hangi illeri tehdit ediyor? Hangi bölge risk altında? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki değerlendirdi.
2019 YILINDA BAŞLAYAN DEPREM FIRTINASI
Yoshinori Moriwaki: Türkiye'de Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Hattı var. Şu anda dünyada normalden daha fazla deprem meydan geliyor. Japonya ve Meksika'da durum böyle. Güneşin hareketleri ve dünyaya yaklaşması bunlarda etkili oluyor. 32 senedir Türkiye'de yaşıyorum, 2019 yılından sonra önce Silivri'de olan deprem ardından Elazığ'da sarsıntı yaşandı. Bunlarından ardından Manisa, İzmir ve Muğla'da depremler yaşandı. Son olarak Kahramanmaraş depremleri meydana geldi. Önceden deprem olmayan Konya, Karaman ve Niğde gibi illerde de depremler başladı. Şu anda Türkiye'nin her yerinde depremler yaşanıyor.
ENERJİ BOŞALIMI YAŞANDI
Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 1939 yılında Erzincan'da deprem meydana geldi. 1942 yılında Tokat'ta deprem yaşandı. Sonra doğudan batıya doğru 1999 yılına kadar depremler yaşandı. Bu yüzden Marmara Bölgesi için herkes tehlikeli diyor. 19992 yılında Erzincan'da bir deprem daha oldu. Artık bölgede yatay yapılaşma için çalışmalar yapıyoruz. Tokat'ın hem güneyinde hem kuzeyinde fay hataları var. Burada karışık depremler meydana geliyor. Bölgelerde enerji biriktikten sonra büyük depremler meydana geliyor. Bölgede 6,2 şiddetinde deprem olabilirdi ancak 5,6 oldu ve enerji boşaldı. Ancak artçı depremler devam edebilir.
KORKUTAN MARMARA DEPREMİ
Burada bir fay hattı kırıldı ve diğerini etkileyebilir ve yine en yüksek 6,2 şiddetinde deprem yaşanabilir. Ancak 5,6 şiddetinde depremle de bitebilir. Tokat bölgesinde ince ince karışık fay kolları var. Şimdi burada doğudan batıya doğru bir hareket olabilir. 17 Ağustos 1999 depremi yaşandı bunun dışında 1912 yılında Çanakkale depremi var. Burada kırılmamış 110 KM'lik bir fay hattı kaldı. Bu bölgede bir enerji birikimi var. Bunun ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Ancak buradaki deprem 7'nin üstünde 7,5 şiddetinde olabilir. Geçmişte bölgede meydan gelen depremler 7'nin üstünde yaşanır. Osmanlı zamanında meydana gelen depremlerde çok ciddi hasarlar meydan geldi. Bu zamanda tsunami de yaşandı.
TSUNAMİ TEHDİDİ
Eğer deniz içerisinde bir deprem meydana gelirse 1 metrelik bir tsunami de yaşanabilir. Deniz kenarında komple tsunami görülebilir. Tekirdağ bölgesinde yaşanabilecek bir deprem İstanbul'u etkileyebilir. Enerjinin biriktiği noktada deprem yaşanıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki hareketle ilgili olarak Amasya, Çankırı ve Çorum sıra olarak gidebilir. Akdeniz üzerinde de hareketlilik var ve deniz üzerinde olacak bir sarsıntı tsunami oluşturabilir.
SIKINTI İÇERİSİNDEKİ İLLER
İzmir, Muğla, Manisa… İzmir'de bir deprem meydana geldi ancak bu kendi fay hattı değildi. Yunanistan üzerindeki fay hattından etkilendi. Bu bölgede hala kırılan bir fay hattı yok ve enerji birikimi devam ediyor. Batı Anadolu Fay Hattı paralele olarak gidiyor ve ince kısa görünüyor. Burada deprem şiddeti 6 ya da 6,5 şiddetinde yaşanabilir. Yumuşak zemin bölgelerinde sıkıntı var. Deprem yavaş gidiyor ama dalga çok oluyor. Kaya zeminde ise sıkıntı olmayabilir. İstanbul Boğazı'nda kaya zemin var. İzmir'in Karşıyaka ve Bornova çok tehlike altında. Eğer ki zeminde iyileştirme yaptıktan sonra bina yapılırsa sıkıntı olmaz.
İSTANBUL VE RİSK ANALİZİ
İstanbul'da yumuşak zemine sahip bölgeler risk altında. Boğazın 2 yakasında sıkıntı yok ancak Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece bölgeleri 1999 depreminde çok uzak olmasına rağmen o depremden etkilendi. Yumuşak zeminde deprem yavaş gidiyor ancak dalga çok fazla oluyor. Eski Atatürk Havalimanı'ndan itibaren batı tarafa doğru risk altında. Burada kentsel dönüşüm hamleleri yapılmalı. Zemin iyileştirme çalışmaları yürütülmeli. Bölgede insanlar daha huzurlu halde yaşayabilmeli. Ataköy ve Zeytinburnu bölgeleri de bu çalışmaları yapmalı. Anadolu Yakası'nda Tuzla, Pendik tamamen ve Kartal'ın deniz tarafı risk altında. Tuzla'da kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. İstanbul depreminin öncesinde fayın güney uzantısında Bursa'nın altında geçen kısımda bir deprem olabilir. Balıkesir ve Çanakkale'de risk var. Çanakkale'de günde 20 tane deprem meydana geliyor.
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