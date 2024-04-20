Türkiye neden beşik gibi sallanıyor? Hangi illerde büyük deprem bekleniyor? Olası Marmara depremi tetiklenir mi?

KORKUTAN MARMARA DEPREMİ

Burada bir fay hattı kırıldı ve diğerini etkileyebilir ve yine en yüksek 6,2 şiddetinde deprem yaşanabilir. Ancak 5,6 şiddetinde depremle de bitebilir. Tokat bölgesinde ince ince karışık fay kolları var. Şimdi burada doğudan batıya doğru bir hareket olabilir. 17 Ağustos 1999 depremi yaşandı bunun dışında 1912 yılında Çanakkale depremi var. Burada kırılmamış 110 KM'lik bir fay hattı kaldı. Bu bölgede bir enerji birikimi var. Bunun ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Ancak buradaki deprem 7'nin üstünde 7,5 şiddetinde olabilir. Geçmişte bölgede meydan gelen depremler 7'nin üstünde yaşanır. Osmanlı zamanında meydana gelen depremlerde çok ciddi hasarlar meydan geldi. Bu zamanda tsunami de yaşandı.