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Deprem sonrası kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece arttı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Deprem sonrası kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece arttı

Tokat'ın Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Davut Kılıç, yaşanan deprem sonrası 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığının 4 derece arttığını söyledi.

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