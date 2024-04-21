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Tokat'ta bir deprem daha! AFAD detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Tokat’ta bir deprem daha! AFAD detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Diğer yandan depremin derinliği ise 12.38 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.03'te merkez üssü Turhal olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 12,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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