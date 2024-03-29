Hasan Hüseyin Ceylan Yeniden Refah Partisi’ni eleştirdi! YRP tabanına seslendi: Murat Kurum’a oy verin

"AKYÜZ'ÜN DİSİPLİNE GÖNDERİLMESİNİ KINIYORUM"

Ankara ve İzmir'de de aynı durumun yaşandığına işaret eden Ceylan, Murat Kurum'u desteklediğini ifade eden söylemleri nedeniyle Yeniden Refah Partisi Disiplin Kurulu'na sevk edilen Abdurrahman Akyüz'e de sahip çıktı.

Ceylan, "Ankara'da da aynı durum var. Turgut Altınok büyük bir atağa kalkmıştır. Şu anda ön plana geçmiştir alınacak yüzde 4'lerde 5'lerde bir Ankara oyu, Suat Kılıç ile alınacak bir oy Turgut Altınok'a kaybettirilirse Erbakan Hocamın meşhur cümlesi şu 'bugüne kadar dua alıyordu dikkat etsin beddua almasınlar'. Refah Partisi MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz'ün Erbakan Hoca'nın bütün hayatı boyunca onun hizmetkarlığını, onun adeta bir müridi gibi manevi hizmet eden Abdurrahman Akyüz'ün alnından öpüyorum ve onun söylemleri doğrultusunda tabanın harekete geçmesini, Yeniden Refah Partisi'nin, Yeniden Saadet olmamasını diliyorum." dedi.