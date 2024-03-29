Hasan Hüseyin Ceylan Yeniden Refah Partisi’ni eleştirdi! YRP tabanına seslendi: Murat Kurum’a oy verin
Refah Partisi'nin 12 yıl MKYK Üyeliği ve Tanıtma Başkanlığını yürüten eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, Yeniden Refah Partisi'ni eleştirdi. İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum'un desteklenmesi için çağrıda bulundu. Merhum Necmettin Erbakan'ın meşhur sözünü hatırlattı, "Bugüne kadar dua aldınız, şimdi beddua almayın" dedi.
Refah Partisi eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, İstanbul'da Cumhur İttifakı'ndan ayrı aday çıkaran Yeniden Refah Partisi'ne tepki gösterdi.
Ceylan, "Ne değişti de İstanbul gibi bir yerde AK Parti'nin yüzde yüz kazanacak noktaya geldiği yerde adeta kazanmasın diyerek, kazandırmayalım diyerek, engelleyelim AK Parti'ye kaybettirelim diyerek bir serüvenin içerisine giriliyor." dedi.
"KURUM'A VERİN"
YRP tabanına seslenen Ceylan, "Kalbimden ve gönlümden bütün Milli Görüşçülere sesleniyorum diyorum ki eğer İstanbul'da Murat Kurum'a vermezseniz Allah'ın vebali üzerinizdedir. Ekrem İmamoğlu gibi bizim değerlerimize düşman olan kutsallarımıza düşman olan DEM'lenmiş bir kafa ile DEM ile birlikte Türkiye'nin bölünmesini parçalanmasını ve ikinci bir İsrail koridoru gibi bir koridorun kurulmasını arzulayan insanlara yol vermiş olursunuz." ifadelerini kullandı.
Refah Partisi'nin kuruluş koordinasyon çalışmalarını yürüten Ceylan, Necmettin Erbakan'ın çizgisinden kaydığını vurguladığı Yeniden Refah Partisi'ne seslendi "Murat Kurum'u destekleyin" çağrısında bulundu.
"ZULÜM 1453'TE BAŞLADI" ZİHNİYETİ
Ceylan, "Yok illa İstanbul'da aday çıkaracağım diyorsan yüzde 2.8'lik oyunla birlerle ikilerle kaybedilip kazanılacağı belli olan İstanbul'u İmamoğlu gibi şu zihniyete teslim etmiş olursunuz 'Zulüm 1453'te başladı' zihniyeti ile beraber olursunuz." şeklinde konuştu.
"AKYÜZ'ÜN DİSİPLİNE GÖNDERİLMESİNİ KINIYORUM"
Ankara ve İzmir'de de aynı durumun yaşandığına işaret eden Ceylan, Murat Kurum'u desteklediğini ifade eden söylemleri nedeniyle Yeniden Refah Partisi Disiplin Kurulu'na sevk edilen Abdurrahman Akyüz'e de sahip çıktı.
Ceylan, "Ankara'da da aynı durum var. Turgut Altınok büyük bir atağa kalkmıştır. Şu anda ön plana geçmiştir alınacak yüzde 4'lerde 5'lerde bir Ankara oyu, Suat Kılıç ile alınacak bir oy Turgut Altınok'a kaybettirilirse Erbakan Hocamın meşhur cümlesi şu 'bugüne kadar dua alıyordu dikkat etsin beddua almasınlar'. Refah Partisi MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz'ün Erbakan Hoca'nın bütün hayatı boyunca onun hizmetkarlığını, onun adeta bir müridi gibi manevi hizmet eden Abdurrahman Akyüz'ün alnından öpüyorum ve onun söylemleri doğrultusunda tabanın harekete geçmesini, Yeniden Refah Partisi'nin, Yeniden Saadet olmamasını diliyorum." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tırnaklarınız Sararıyor mu? Dikkatli Olun, Bu Hastalığın Habercisi Olabilir!
- SON GÜN! LGS Başvuru Ekranı MEB 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Resimdeki Gizem: İlber Ortaylı Bile Zorlanacak Bu Mantık Hatasını Çözebilecek misin?
- 50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV'siz arazi satıyor!
- SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...
- Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24'lük Oran Hesaplandı!
- Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...
- 45.000 TL'ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi
- Resimde insanlar arasında gizlenmiş kediyi bulan dahi sayılıyor!
- Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN'a yatacak
- Halı Saçaklarının Gizemli İşlevi! Bunu Bilmeniz Gerekiyor!
- Zeka Testi: Pandaların Arasındaki Futbol Topunu 8 Saniyede Bulabilir misin?