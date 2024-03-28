YRP kurucularından Mahmud Altunsoy’dan flaş sözler: YRP’nin reklam kampanyasını CHP yapıyor!

"YÖNETİMDE FARKLI İNSANLAR VAR"

Partinin 87 kişi tarafından kurulduğunu anlatan Altunsoy "Bugün bakıyoruz, çok farklı zihniyette, çok farklı kişilikte, karakterde insanlar partinin içerisinde yer almaya başladı. Geçtiğimiz genel seçimde, yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmesi için Sayın Genel Başkanımıza söylemiştim bunu. Daha sonra genel başkan kalktı, farklı hareket etti." şeklinde konuştu. Suat Pamukçu'nun AK Parti'ye geçtiğini hatırlatan Altunsoy "AK Parti'de bizim gibi mücadele eden, burada doğru insanlar, samimi insanlar, ilkeli ve ahlaklı insanlar var" dedi.