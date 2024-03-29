Erbakan’ın dava arkadaşlarından YRP’ye 31 Mart mesajı: Milli Görüşün temsilcisi Erdoğan’dır

Poçanoğlu'nun açıklamasının satır başları ise şu şekilde: "Özgün bir düşünce olarak ortaya çıkan ve insanımıza yeni bir heyecan ve diriliş vaad eden 'Milli görüş' fikrinin lideri Necmettin Erbakan hocamız, hayatı iman ve cihat olarak yaşadı ve yaşattı. Lakin hocamızın manevi mirası ve davası ne yazık ki 'Miras yedi' ellerde savrulmalar yaşamaktadır."

"Bugün Necmettin Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan ve partisi, çilesiz ve emeksiz, elde ettiği imkan ve nimetlerle imtihan olmakta. Bazı partiler bugün, hocamızın bütün hayallerini gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a ve davasına zarar verecek, kaybettirecek yoldadır. Fatihin emaneti Ayasofya'yı siyonist Hristiyanların meydan okumalarına rağmen, camiye dönüştüren, adanmış dava adamı Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettirmek vebaldir. YRP kendisi bir kazanan olmayacaktır."