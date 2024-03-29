29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri YRP'nin İzmir Bergama adayı AK Parti lehine yarıştan çekildi

YRP'nin İzmir Bergama adayı AK Parti lehine yarıştan çekildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
ABONE OL
YRP’nin İzmir Bergama adayı AK Parti lehine yarıştan çekildi

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na aldığı tavır, parti tabanında büyük eleştirilere sahne oluyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde İstanbul mitinginde YRP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan milletvekili Suat Pamukçu'ya rozetini takdim etmişti. Pamukçu'nun YRP'den ayrılmasının ardından Fatih Erbakan'ın partisinde hareketlenmeler devam ediyor. İzmir’in Bergama ilçesinde de Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, AK Parti lehine seçimden çekildiğini duyurdu.

İzmir'in Bergama ilçesinde de Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Doktor Sadık Doğruer lehine belediye başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu MetinYeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin

Kendisini destekleyen Yeniden Refah Partililerden Pazar günü yapılacak yerel seçimler için Cumhur İttifakı Adayı Sadık Doğruer'e destek vermelerini isteyen Metin, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizler Bergama'da, şehir merkezinde, kırsalda ve Kozak Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızla, eşimiz, dostumuzla, ticaret yaptığımız arkadaşlarımızla yoğun bir istişare içine girdik.

Bizler bir Bergamalı olarak, Bergama'da yaşayan bir birey olarak, ilçemizin geleceği için, Bergama'mızın bu 5 yıl içinde il olabilirliği, yapılacak hizmetlerin ivedi olarak yapılması, Bergama'mızın sanayileşmesindeki önemli adımların daha hızlı atılması için Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık beyin adına belediye başkan adaylığından çekiliyorum. Bizim için siyaset yeni başlıyor. Bergama'da yapılan bu işlerin çok yakından takipçisi olacağız"

KOŞTU DA DOĞRUER İÇİN BERGAMALILARDAN DESTEK İSTEDİ

Doğruer'e bir destek de yeniden aday gösterilmeyen mevcut Ak Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'dan geldi.Bergama Belediyesi çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya gelen Koştu burada yaptığı açıklamada: "Cumhur İttifakı adayı Sayın Doktor Sadık Doğruer ile bu hizmetler çok daha yüksek bir yere gelecektir. Tabi ki Bergamalı hemşehrilerimizin, sizlerin desteği ile." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA